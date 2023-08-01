Akaryakıt zamları, araç sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Her hafta benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları artıyor. Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artış neticesinde araç sahiplerinin katlanması gereken masraf daha çok artıyor.

Akaryakıt zamlarının farklı nedenleri bulunuyor. Zamlar, brent petroldeki artışa bağlı olarak gerçekleşiyor. Brent petrol, şu sıralar 85 dolar seviyesinde seyrediyor. OPEC ülkelerinin arz kısıtlamalarına bağlı olarak brent petrol yükseliyor. Döviz kurunda meydana gelen artıştan kaynaklı olarak da fiyatlar yükseliyor. Ulaşım araçlarını kullananlar da akaryakıt zamları nedeniyle daha yüksek tutarda ödeme yapmak zorunda kalıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 36,01 TL

Motorin 36,31 TL

LPG 14,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 36,06 TL

Motorin 36,37 TL

LPG 13,80 TL

Ankara’da 1 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,55 TL

Motorin 36,87 TL

LPG 14,25 TL

İzmir için 1 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,56 TL

Motorin 36,99 TL

LPG 13,87 TL

AKARYAKITTA ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatlarının ilerleyen günlerde nasıl değişeceği merak ediliyor. Fiyatlar, döviz kurundaki artışa ya da OPEC ülkelerinin aldığı kararlara bağlı olarak artıyor. Son yapılan zamla motorin fiyatı 1 TL 7 kuruş tutarında arttı. Bu artış neticesinde motorin fiyatı, benzini geride bıraktı.

Benzin ve LPG için yeni bir zam haberi bulunmuyor. Akaryakıt fiyatlarının artacağını birkaç gün önceden haber alan araç sahipleri, depoyu önceden doldurmaya çalışıyor. Bu sayede zamlar, fiyatlara yansımadan yakıt alma olanağı ortaya çıkıyor.

Akaryakıt almak isteyenler, fiyatları yakından izliyor. Her şehirde farklı fiyatlar söz konusu olabiliyor. Fiyatlarda meydana gelen değişim, araç sahiplerinin canını sıkıyor. Araç sahipleri, arabalarını sınırlı olarak trafiğe çıkarmak zorunda kalıyor. Bu nedenle pek çok vatandaş, akaryakıt fiyatlarına indirim yapılmasını ve fiyatların düşmesini istiyor.