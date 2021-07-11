Mobilya, Alışveriş, Ev Eşyası, Telefon Alacaklara Müjde! Nakit Yoksa Bankalar Var! 50.000 TL’ye Kadar Kredi Veriliyor. Sizlerde bu desteklerden faydalanabilir, hemen onaylı kredi kullanabilirsiniz. Kredi veren bankalar, özellikle tüm müşterilerine istedikleri kredi limitlerini hazırlayan kampanyalar yapmaktadırlar. Düğün yapmak istediğinizde düğün kredisi, evlilik kredisi veya sünnet kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ev tadilatı için tadilat kredisi, tatil için tatil kredisi, bayramlarda kredi almak için de bankaların yaptığı bayram kredisi başvurusunu yapabilirsiniz. Bir ev mobilyası almak isteyenlerde, tüm parayı nakit olarak bulamadıkları zaman bankadan kredi başvurusu yapabilmektedirler. Mobilya kredisi olarak verilen bu kredilerde, banka sizin elinize para vermez, alacağınız mağazaya parayı gönderecektir. Bu kredilere bankalardan başvuru yapacağınız gibi dilerseniz alışveriş yaptığınız mağazadan da işlem yapabilirsiniz.

Kredi onayı alabilmeniz için banka sicilinizin temiz olması gerekiyor. Eğer icralık bir durumunuz varsa başvuru yaptığınız kredi olumsuz sonuçlanır. Kredi notu yüksek olan kişilerde bankalardan daha uygun faizlerle kredi kullanabilmektedirler. Sizde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve mobilya almak için kredi alacaksanız aşağıdaki bankalardan işlem yapabilirsiniz.

TEB Mobilya Kredisi Başvurusu

Bu bankanın kendi anlaşmalı olduğu 200’e yakın mağazadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için banka şubesine gidebilir veya mağazalardan işlem yapabilirsiniz. Anlaşmalı mağazaları bulmanız için www.teb.com.tr adresine girerek öğrenebiliyorsunuz. Bu banka 50.000 TL’ye kadar mobilya kredisi vermektedir. Alacağınız kredilerde 36 ay vade yapılmaktadır. Eğer cep telefonu ve bilgisayar gibi alımlar yapacaksanız en fazla 12 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşteriler kredi kullanımı yapabilirler.

Akbank Mobilya Kredisi Başvurusu

Akbank şubelerine giderek 50.000 TL’ye kadar yapacağınız alışverişlerde mobilya kredisi kullanabilirsiniz. Bunun için banka sizden kimlik, gelir belgesi ve yaptığınız alışverişin faturasını isteyecektir. Kredi onayı geldikten sonra mağaza ile görüşen banka, faturadaki tutarı bankaya gönderecek ve size 36 ay vade ile kredi verecektir. Mobilya kredilerinde senetle işlemlerin önünün kesilmemesi için 36 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz.

Aktifbank Mobilya ve Beyaz Eşya Kredisi

Aktifbank üzerinden de mobilya ve beyaz eşya kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bu özellikle Arçelik ve Beko gibi mağazalar ile anlaşması olan bir bankadır. 50.000 TL’ye kadar kullanacağınız bu kredilerde 12 ay vade, 24 ay vade ve 36 ay vade seçenekleri bulunmaktadır. Kredi başvurusu için mağazalardan işlem yapabilirsiniz. Aktifbank’tan kredi kullanırsanız banka ödemelerini PTT şubelerinden yapabileceksiniz. Kredi başvurusu için kredi notunuz düşük olsa bile onay alabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de bu krediler için başvuru imkanı verilmektedir.