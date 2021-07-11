QNB Finansbank’tan Son Dakika Kampanyası Çok Sevindirdi! Kredi Alacak Kişilere 50 bin TL 30 Gün Erteleme ile Nakit verilecek. SOn dakika olarak kampanya yapan QNB, bu krediyi ertelemeli olarak veriyor. Koronavirüs günlerinden sonra hayat normalleşmeye dönünce bankalarda kişilere kredi vererek bu sıkıntılı günleri atlatmalarını istemektedirler. Özellikle kamu bankalarından sonra özel bankalarda bunun için bir kredi kampanyası yapmaktadır. Sizlerde eğer bankalardan kredi başvurusu yapacaksanız, şartlara uygun olmanız durumunda QNB Finansbank üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka bu krediyi verirken 36 ay vade yapacağı gibi dilerseniz 3 ay erteleme imkanı ile 33 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere başvuru aşamaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 60 ay vadeli kredilerde banka kişilerin başvuru sonrasında TC numaralarından kredi sorgulaması yapacaktır. Burada sizin kredi notunuza bakılacaktır. QNB Finansbank kredi onayı alabilmeniz için en az 1200 ve üzerinde kredi skorunuzun olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin güncel kullandıkları kredi kartı ve krediler için bir gecikmesi olmaması şartı da vardır. Şartlara uygun olmanız durumunda banka size hemen onay verecektir.

Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

3 ay ertelemeli kredi başvurusu için sizlere SMS kredi başvurusu yöntemini önerebiliriz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler TC kimlik numarasını 5030’a mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredi başvurusu sonrasında banka hemen kredi sonucunu size bildirir. 5 dakika geçmeden cep telefonunuza gelecek olan mesajda eğer kredi onayı aldıysanız banka size ne kadar onay aldığınızı da söyleyecektir. Onaylanan tutarı en yakın Finansbank şubesinden kullanabilirsiniz. Bankaya gittiğinizde gişe bölümüne giderek veya bireysel müşteri temsilcisine giderek işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu onay alan kişilerin ayrıca bu kredileri internet bankacılığı üzerinden de kullanacağını söylemek istiyoruz.

QNB Finansbank Online Kredi Başvurusu

Online kredi kullanmak istiyorsanız bu bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler internet bankacılığı şifresi alarak bankadan hemen işlem yapabilmektedirler. İnternet bankacılığı üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra aynı ekranda kredi sonucunu görecek ve onay almanız durumunda hemen kredinizi kullanacaksınız. Kredi başvurusu yaptığınızda banka size en uygun faiz oranları ile işlem yapacaktır. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde erteleme şansınız da bulunuyor.

Eğer bankanın müşterisi değilseniz, kredi başvurusu için internet sitesi üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Kredi başvuru formunu doldurduktan sonra kredinizi kullanacaksınız. Banka şartlarına uygun olan kişilere hemen onay mesajı gidecektir. Banka sizin kredi skorunuza göre faiz oranı da uygulayacaktır.