Emekliye Son Dakika Haberi Geldi, Temmuz Zammı 441 TL Olacak! SSK, Bağkur Emeklilerine Müjdeli Haber

Son dakika olarak emekliye zam haberi geldi. Emekli olan kişiler, Temmuz zammını dört gözle bekliyorlar. Emekliler için bu Temmuz ayı oldukça karlı geçecek. Yeni yapılacak zam ile birlikte, emekli olan kişilere bayram ikramiyesi de Temmuz ayında yatacak. 8 milyondan fazla olan emekliler, Temmuz zammını merak ediyorlar. Temmuz zammı Son 5 aylık enflasyon oranlarını aldığımızda %6.39 tutarında bir zam yansıması olacak. Haziran ayı enflasyon oranları da eklendiğinde tam sonuç çıkacak.

Ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyorlar. Temmuz zammı alacak olan kişiler bu zam oranlarını merak ediyorlar. Yapılan zam oranları yılın son 6 ayındaki enflasyon oranlarına göre işlem yapılıyor. Temmuz ayında zam alacak olan emeklilerin net maaşı Haziran ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra belli olacak.

Emekli Maaş Zammı Belli Oluyor!

Emekli maaş zamları Temmuz 5 tarihi itibariyle belli olacak ve emekli olan kişiler Temmuz maaşlarını bayramdan önce zamlı alabilecekler. Emekli maaş zam oranlarında şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranlarını biliyoruz. Açıklanan bu rakamlarda bir değişiklik olmazsa, maaşlara 441 TL'ye kadar zam olacağı söyleniyor.

Gerçekleşen enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağkur emeklisi olan kişilerin maaşları Temmuz ayında zamlanacak. En fazla 441 TL'ye kadar zam gelmesi bekleniyor. En yüksek maaşlar, Temmuz zammı sonrasında 7.349 TL olacak.

Yüzde 7.67 Zam Olacak

TÜİK tarafından açıklanacak olan yılın son 6 aylık enflasyon oranları tahmini, 7.67 olarak biliniyor. Bu durumda en yüksek maaş 7.349 TL olacak. Yapılacak açıklama sonrasında Temmuz'un ilk haftasında emekli olan kişilerin aylık ne kadar maaş alacakları belli olacak.

Emekli İkramiyesi Verilecek

Emekli olan kişilere ayrıca emekli ikramiyesi de verilecek. Emekli olan kişiler, emekli ikramiyelerini bayramdan önce maaş hesaplarına alabilecekler. Emekli ikramiyesi alacak kişiler, 1.100 TL'ye kadar banka emekli maaş hesaplarına ödeme alabileceklerdir. Emekli ikramiyelerinin de tam tarihi henüz belli değildir. Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak toplantı sonrası emekli maaşı zam oranları ve ikramiye ödeme tarihleri belli olacaktır. 5 Temmuz tarihinde de Haziran ayı enflasyon oranları belli olacaktır.