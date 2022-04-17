Milyonları İlgilendiren Konuda Flas Gelişme: Kıdem Tazminatında Yapılan Yenilikler

Milyonları İlgilendiren Konuda Flas Gelişme. Emekli çalışan bütün vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika ve flaş bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu habere göre ödemelerin hesaplara yatırıldığı açıklandı. Emekli memur çalışan tüm vatandaşları heyecanlandıran yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeye göre paraların hesaplara yatırıldığı belirtildi. Manşetlerde yerini alan haber kıdem tazminatı ile ilgiliydi. Kıdem tazminatlarında yapılan iyileştirmeler emekli memur ve çalışanlar için geçerli olacak. Emekli olan tüm vatandaşların hesaplarına çeşitli detaylarda ikramiye ödemeleri yapılıyor. Özel sektörde çalışma hayatı olanlar işten ayrıldıkları gün bazında kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Kamu çalışanları da emekli oldukları tarih itibari ile kıdem tazminatı alıyor. Bu sene içinse kıdem tazminatı tavan fiyatlar belirlendi.

Kıdem Tazminatında Yapılan Yenilikler

Ekonomi alanında yaşanan gelişmeler her konuyu da yakından etkiliyor. 2022 senesi içerisinde de emekli memur ve özel sektörde çalışanlar için verilecek olan kıdem tazminatı tavan fiyat ve rakamları belirlendi. Kıdem tazminatı konusunda yapılan yenilikler sayesinde tavan fiyatları da netlik kazandı. Bu sene içerisinde kıdem tazminatı tavan fiyatı 10 200 TL olarak belirlendi. Ocak ayından itibaren ise alınacak olan en yüksek ve maksimum kıdem tazminatı ise 110 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Ancak bu konuda askerlik borçlanması da ayrı bir şekilde hesaplanarak kıdem tazminatına eklenecek.

Kıdem Tazminatı Tavan Fiyatları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı her sene memur katsayılarını baz alarak kıdem tazminatı konusunda hesaplamalar yapıyor. Bakanlık bu konuda ise tüm detayları göz önünde bulundurarak çalışmalar yapıyor. Erkek bireyler için askerlik borçlanması ele alınıyor. İşyeri ve işyeri ortamlarında sağlığı bozulanlar rapor alarak işyerinden ayrılabiliyor. Bu durumda ise çalışan kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Kazanılan kıdem tazminatı ise tüm işlemler tamamlandığında çalışanın hesabına aktarılıyor. Yaş dışında prim gününü tamamlayanlarda direkt olarak emekli statüsüne geçerek emekli oluyor ve bu durumda da kıdem tazminatı hesaplanarak banka üzerinden yatırılıyor. 2022 senesinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı memur emekli ve çalışanlar için kıdem tazminatı çalışmalarına devam ediyor.