Emekliler Hemen Başvuru Yapıp Bu Parayı Alabilir! Milyonları İlgilendiren Haber! SSK SGK ve Bağ-Kur Emeklikeri Bu Haber Sizin İçin! Hemen Başvurunu Yap Hemen Paran Hesabına Gelsin! Bu Fırsat Kaçmaz!

Çok sayıda emekli vatandaş için çağrı yapıldı. Bankaların emekliler için yaptıkları promosyonlar bir biri ile yarışıyor. Bankalar çıldırdı! Emekli vatandaşları bankalarına müşteri olarak çekebilmek için sürekli olarak yeni güncel promosyon teklifleri ile kampanya yapıyorlar. Emekliler emekli maaşlarını kampanyasını açıklayan bankaya taşımaya karar vermesi halinde belli bir para hesabına aktarılması şeklinde olan kampanya modeli hemen hemen tüm bankaların yaptığı bir işlem ve şimdi bir kampanya da İş Bankası yapıyor. İş Bankası emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere nakit para veriliyor. İş Bankası da bu yarışta yerini alarak yeni emekli promosyonu kampanyası hakkındaki nakit promosyon teklifini yaptı.

İş Bankası Emekli Müşterilerine 7500 TL Promosyon Ödemesi Yapıyor!

Milyonlarca kişi bu haber ile kampanyayı duyar duymaz İş Bankası’nın yolunu tuttu. Bu kampanyaya göre İş Bankası yaptığı açıklamada emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan müşterilerine 7500 TL’ye kadar çıkan ödeme yapacağını bildirdi. Emekli vatandaşlar için çok büyük bir fırsat olduğu bilinen emekli promosyon kampanyalarına dair güncellemeler milleti oldukcavyakindan ilgilendiriyor.

İş Bankası şimdi duyurduğu kampanyaya göre maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine maaşı miktarı baz alınarak maksimum 7500 tlye kadar bir ödeme yapacağını duyurdu. Şimdi ise bankasında emekli vatandaşları hesap açtırmalari için bekliyor. Bu banka emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara maaş miktarına göre ödeme yapacak ancak zaman hızla tükeniyor. İş Bankası’nın emekliye promosyon verdiği bu kampanyaya başvuru yapmak için son tarih 31 Ekim olarak açıklandı.

Kampanyaya Başvuru Nasıl Yapılır?

Hiçbir İş Bankası şubesine gitmeden evinden rahatlikla kampanyaya dahil olabilen yeni İş Bankası müşterileri emekli vatandaşlara kampanyaya nasıl dahil olacakları konusunda bilgi aktaralım. İşCep, İnternet Şubesi sayesinde basit bir şekilde kampanyaya dahil olabilirsiniz. Ya da şubeye uğrayıp maaşı bu bankaya taşıyarak promosyon talebinde bulunabilirsiniz. İşcepten sizi yonlendirmmeiz gerekir ise; İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme işlem sırası takip edilebilir.