Milyonlarca Vatandaşın e-Devlet’te Birikmiş Parası Var Haberi Yok! Hemen Paranızı Çekin

Son günlerde vatandaşların e-Devlet sisteminde birikmiş parası olduğu ve bu paranın çekilmezse sıfırlanacağı gündeme bomba gibi düştü. Doğru olan bu haber, her geçen gün daha çok yayıldı ancak hala bu durumdan habersiz olan ya da “Bana çıkmaz” diye düşünüp denemeyen vatandaşlar bulunmakta.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sayesinde, siz farkında olmadan binlerce lira paranız birikmiş oluyor. Kademeli olarak her iş yerinde zorunlu kılınan bu sistemde, çalışanların maaşından her ay belli miktarda para kesiliyor ve bu kişilerin adına birikim yapılıyor. Milyonlarca vatandaşın bu durumdan haberi yoktu ve çok yüklü miktarda birikmiş parası olabileceği haberi sosyal medyada yayılması ile birlikte çok sayıda vatandaş durumdan haberdar oldu.

Vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde biriken paralarının miktarını ve bu parayı nasıl çekebileceğini merak ediyor. Çoğu kişi hesabında para var mı yok mu öğrenmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, her çalışan kişinin bu ödemelerden yararlanıp yararlanamayacağı da bir diğer merak konusu.

Yapılan açıklamalara göre, sigortalı çalışan herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edildi. Çalışan kişilerin her ay maaşından bir miktar kesinti yapılıyor ve kişinin adına açılan bir hesapta birikim yapılıyor. Çoğu vatandaş bu durumu bilmediği için paralar zamanla katlanarak birikiyor ve hesapta çok büyük meblağlar çıkabiliyor.

BES BİRİKMİŞ PARA NASIL SORGULANIR?

Hesabında birikmiş BES miktarını sorgulamak isteyen vatandaşların izlemesi gereken bir yol var. Sorgulamak için e-Devlet sistemine şifreniz ile giriş yapın ve arama sekmesine “Takasbank” yazın. Açılan sayfada sistemde biriken bir paranız var mı yok mu görebileceksiniz. Bunun yanı sıra yine e-Devlet’te "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" yazarak BES birikmiş paranızı sorgulamanız mümkündür. BES’e ek olarak, e-Devlet’te şahıs ödemeleri sayfasına girip rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi birikmiş paranız var mı sorgulayabilirsiniz.

BES BİRİKMİŞ PARA NASIL ÇEKİLİR?

E-devlet’te birikmiş paranız varsa bu parayı belirlenen tarihe kadar çekmeniz gerekmektedir. Aksi halde bu para devlete iade edilmektedir. BES aracılığı ile birikmiş paranızı teslim almak için size en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunmalısınız.

BES NEDİR?

Bireysel emeklilik sistemi, Türkiye'de bir bireyin kendi gelecekteki emeklilik sürecini finanse etmek amacıyla yapacağı tasarrufların biriktirilebileceği bir yatırım şeklidir. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan bir birey, emeklilik için birikim yapmak istediği miktarı bir bireysel emeklilik şirketine yatırır. Bu yatırım, bireysel emeklilik şirketinin yöneteceği bir portföy üzerinden değerlendirilir ve bu sayede vatandaşlar geleceği için birikim yapmış olur. Söz konusu ödeme tutarı istenilen zamanda çekilebilir.