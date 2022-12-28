Bankalar Yeni Yıl Kredilerini Açıkladı! Son Kez Düşük Faizli Kredi Verilecek

Bankalar ve finans kuruluşları genellikle yeni yıla başlamadan önce uygun faizli kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Yılbaşı ya da yeni yıl kredisi olarak bilinen bu krediler insanların yılbaşı alışverişleri yaparken veya yılbaşı tatil planları yaparken ihtiyaç duydukları ekstra nakit desteğine yönelik olarak verilir. Yılbaşı kredisi, genellikle uzun vadeli bir kredi olup, faiz indirimlidir.

Bu tür krediler bankalar ve finans kuruluşları tarafından yıl bitmeden önce yeni müşteri çekmek için oluşturulan kredi kampanyalarıdır. Başvuru süreci kısıtlıdır ve genellikle Aralık ayının ortalarında başlar ve 31 Aralık’ta biter. 2023 yılına başlamadan önce ülkemizde en çok tercih edilen 2 banka da yeni yıl kredisi kampanyasını hazırlamıştır.

İŞ BANKASI YILBAŞI KREDİSİ

Müşterilerine sık sık avantajlı kampanyalar düzenleyen İş Bankası, şimdi de yeni yıl gelmeden önce düşük faizli yılbaşı kredisi kampanyasını duyurdu. 2023’e maddi olarak ihtiyaçlarını karşılayabilir bir halde girmeyi isteyen vatandaşların beğenisini topladı. Sadece Aralık ayında yararlanılabilecek olan bu kredinin aylık faiz oranı yüzde 1,95 olarak açıklandı. Düşük faizli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların İş Bankası’nın resmi internet sitesinden, İşCep mobil uygulamasından ya da banka şubelerinden başvuru yapabilecekler.

ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara can suyu olan İş Bankası, yüzde 1.95 faizli Yeni Yıl Kredisi kampanyasının örnek ödeme tablosunu da paylaştı. 50 bin liralık bir ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşın 24 ay vade seçeneğini tercih etmesi halinde aylık olarak yalnızca 2 bin 776 lira taksit ödeyeceği belirtildi.

QNB FİNANSBANK YENİ YIL KREDİSİ

QNB Finansbank da Yeni Yıl Kredisi kampanyası hazırlayan bankalardan biridir. 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru alacak bu kampanyada 7 bin 500 liraya kadar ihtiyaç kredisi çekmek mümkündür. Faiz oranlarında indirim yaptığını açıklayan QNB Finansbank, yüksek vade seçenekleri sunacağını da belirtti. Banka tarafından yapılan açıklamada yüzde 0.98 faiz oranı uygulanacağı ve 36 ay taksit seçeneği sunulacağı söylendi. 12 ay vade seçeneği ile 7 bin 500 liralık kredi kullanan bir vatandaşın ödemesi gereken taksit tutarı da 675.88 lira olarak hesaplandı.

YENİ YIL KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank’ın yeni yıl ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların Aralık ayı içerisinde, 2023 Ocak ayı gelmeden bankanın resmi internet sitesi üzerinden ya da 0850 220 8 573 numaralı hattı kullanarak, internet şubesi üzerinden veya QNB Mobil üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ NASIL ALINIR?

Bankalardan kredi faiz indirimi almak isteyenler, kredi notlarının yüksek olması durumunda daha iyi şansa sahip olabilirler. Ayrıca, kredi kullanım amacının ve ödeme kapasitelerinin dikkate alınması da kredi faiz indirimi alınması için önemlidir. Bankalar genellikle başvuru yaptığı kredi taksitini karşılayabilecek vatandaşlara onay vermektedir. Kişinin gelir durumuna ve kredi notuna göre de faiz indirimi yapılmaktadır.