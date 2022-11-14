Milyonlarca Vatandaşa Müjde geldi! 100 Bin TL'ye Kadar Olan Borçlar Kapanacak

Bir süredir ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan kredi çekmeye yöneldi. Maddi desteği alan vatandaşlar bu sefer de bankaya olan borçlarını nasıl kapatacağını düşünmeye başladı. Faizlerin de son derece yükselmesi nedeniyle herkes boğazına kadar borca battı.

Bazı bankalar kredi faizlerinde indirim yoluna giderken bazıları da vatandaşlara çeşitli kampanyalar hazırladı. Bankaya olan borcundan dolayı sıkıntılı günler geçiren vatandaşların yüreğine adeta su serpecek haber nihayet geldi. Ülkemizdeki en köklü ve en çok tercih edilen bankalardan birisi vatandaşların borcunu kapatmasına yardımcı olacağını açıkladı. Ekonomik olarak zor bir zamandan geçtiğimiz bu dönemde bankanın da destek vermesi milyonları rahatlattı. Ziraat Bankası 100 bin liraya kadar olan borçları kapatacağını açıklayınca bankaya başvuru yağdı.

Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası, gerek sunduğu uygun faiz oranları ile gerek ödeme kolaylıkları ile en çok tercih edilen bankalar arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Kamu bankası olarak hizmet veren bu banka, zor günlerde vatandaşın yanında oluyor ve borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara yardımcı oluyor.

Hazırladığı yeni kredi kampanyasında borçlarını kapatmak için kredi çekmek isteyen vatandaşları hedef alan Ziraat Bankası, bu kişiler için büyük kolaylıklar sağlayacak. Vatandaşlara 100 bin liraya kadar maddi destek ödemesi yapılacağının belirtildiği duyuruda, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları uygulanacağı da açıklandı.

100 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLARDAN ESER KALMAYACAK

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, borcunu kapatmak için maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara borç kapatma kredisi vereceğini müjdeleyen Ziraat Bankası, kredi kampanyasına ilişkin şartları da belirledi. Ziraat Bankası’ndan borç kapatma kredisi almayı talep eden kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiği ve gelir durumunun da kredi çekmeye uygun olması gerektiği açıkça belirtildi.

Kredi almak için gerekli koşullardan bir diğeri ise en az 6 aydır sigortalı olarak çalışan bir vatandaş olması ya da emekliliğinin gelmiş olmasıdır. Banka tarafından belirlenen kredi koşullarına uyan her vatandaş bu kampanyadan yararlanabilecektir. Borç kapatma kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmesi ya da mobil bankacılık üzerinden başvuru yapması yeterli olacaktır. Banka şubelerine bizzat giderek başvuru yapacak olan vatandaşların bankaya giderken kimlik belgelerini ve çalışma durumlarına göre gelir belgelerini götürmeyi unutmaması gerekmektedir. Başvuru ile ilgili diğer tüm işlemler siz gerekli belgeleri bireysel müşteri temsilcisine ilettiğinizde yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.

Başvuru yapan vatandaşların koşullara uyup uymadığı incelendikten sonra çok kısa bir süre içerisinde kendileri ile iletişime geçilecektir. Banka tarafından yapılan duyuruda, onay alan müşterilerin kredi tutarlarının en kısa süre içerisinde banka hesaplarına yatırılacağı da belirtilmiştir. Siz de borçlarınızı kolay bir şekilde kapatmak istiyorsanız en kısa sürede Ziraat Bankası’na başvuruda bulunun.