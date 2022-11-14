O Bankanın Müşterisi Olanlara 1250 Lira Hediye Edilecek! Son Başvuru Yaklaştı

Bankalar özellikle yeni yılın yaklaşması ile birlikte kampanyalarına hız verdi. Kendi bünyesine maksimum sayıda müşteri çekmeye çalışan hem kamu hem özel bankalar çeşitli alanlarda avantajlı kampanyalar oluşturmaya başladı. Gerek düşük faizli kredi kampanyaları, gerek promosyon ödemeleri, gerek de bonus ödemeler yapan bankalara başvuru yağdı. Müşteriler başvuru için banka şubelerine bile gitmelerine gerek binlerce lira hediye aldı.

Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Ziraat Bankası, müşterilerine ve yeni müşteri adaylarına özel yeni bir kampanya oluşturdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Ziraat Bankası Bankkart sahiplerinin bu kampanyadan yararlanabileceği belirtildi. Kampanyaya ilişkin detaylar ve son başvuru tarihi vatandaşlarla paylaşıldı.

Bankkart sahiplerinin yararlanabileceği bu kampanyada, katılımcılara 1250 lira hediye edileceği belirtildi. Kişilerin kartlarına yüklenecek olan bu para, Bankkart lira olarak hediye edilecek. Kış tatili, yaz tatili veya ara tatili yapan vatandaşlar bu habere çok sevinecek. Ziraat Bankası’ndan aldığı Bankkart ile TatilBudur’da tek seferde 7500 lira ile 12.500 lira arasında peşin ya da taksitli alışveriş yapan kişilere 750 liraya karşılık gelen Bankkart lira ya da 12.500 lira ve üzeri peşin ya da taksitli alışveriş yapan kişilere de 1.250 liraya karşılık gelen Bankkart lira verileceği açıklandı. Söz konusu kampanyanın 14 Aralık’ta sona ereceği vurgulandı. 4 Kasım tarihinde başlayan kampanyada vatandaşlara yaz otellerinde peşin fiyatına 3 ve 8 taksit fırsatı da sunulacak.

ZİRAAT BANKASININ KAMPANYASI SES GETİRDİ

Ziraat Bankası’nın oluşturduğu kampanyadan faydalanıp 1250 liraya kadar hediye almak isteyen kişiler kampanya başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, kampanya başvuruları Bankkart Mobil uygulamasından, Bankkart’ın resmi internet sitesinden ya da SMS aracılığı ile gerçekleştirilebiliyor. Dileyen müşteriler bankanın çağrı merkezini arayarak kampanya hakkında detaylı bilgi edilebilirler.

SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası’na kayıtlı olan cep telefonlarından 4757’ye TATILBUDUR yazıp kısa mesaj göndermesi yeterli olacaktır.

KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI

Öncelikle Ziraat Bankası’ndan hediye ödeme almak isteyen kişilerin başvuru yapması gerekmektedir. Kampanyaya katılım sağladığını belirten ve başvuru yapan kişiler 1250 liraya varan ödeme almaya hak kazanacaktır. Bunun yanı sıra, alışverişlerin Bankkart POS cihazı üzerinden yapılmış olması zorunludur. Söz konusu hediye yüklemeleri 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecektir ve kişilerin 30 Ocak 2023 tarihine kadar bu liraları kullanması gerekmektedir. Aksi halde Bankkart liralar hesabınızdan silinecektir. Kampanyadan sadece bireysel müşteriler yararlanabilecektir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılmış olan alışverişlerde ne yazık ki hediye Lira ödemesi bulunmamaktadır.

Kişiler kampanya döneminde yaptıkları işlemleri iptal veya iade ederse Bankkart Liralarına el konulacaktır. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, tüm şartlara uyması halinde ödemelerini kısa bir sürede hesabına alacaktır.