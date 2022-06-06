Milyonlarca vatandaş için müjde verildi: Bu ay hesaplarınızı kontrol ediyorsunuz, 10.000 TL yatmış olabilir

10000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek en düşük faiz oranlarından yararlanacağınızı biliyor musunuz?

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşları oturdukları yerden başvuru imkanı sağlayarak ihtiyaç kredisi imkanı sunmaya devam ediyor. Banka kredi puanı 1100, üzerinde, odam, vatandaşlar ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin diğer bankalardaki herhangi bir sıkıntısı olmaması durumunda, 18 yaşından büyük olması ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilmektedir. başvuru yapacak olan kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, banka kredi puanı ve uygun ise hm: SMS atabiliyor ve ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Sms ile başvuru yaparak, 10000 TL ödeme nasıl alınır?

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası'nın 44 11 numarasına, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesaji gönderin.

Yapılacak olan başvuru sonrasında kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılacak ve ne kadar kredi onayı aldığınız mesaj ile sizlere gönderilecek.

10000 TL'ye kadar yapılacak olan başvurularda kredi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak işlem yapılırken, bu limitlere kadar o, kullanacağınız tüm kredilerde gelir belgesi ödemeden işlem yapabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, şartlar uygun olması durumunda, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebiliyor.