PTT, Nakit Dağıtmaya Devam Edecek! Genel Müdürlükten Açıklama Geldi: 40 bin TL Ödeme için Başvurular Devam...

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar bireysel kredi kullanabilecek. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa, aktif bankın yapmış olduğu kampanyaya katılarak, PTT aracılığıyla bu krediyi alabilecek. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlemler yapılmaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı düşük olsa bile PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Ptt, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt yapmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden mesaj atarak işlem yapacak. 10000 TL ile 40000 TL arasında gelir belgesi olarak değerlendirilecek olan bu kredileri katılmak isteyen kişiler cep telefonları mesaj kısmından PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına göndermesi yeterli.

Sms ile kredi başvurusu yapamayacak olan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın PTT şubesine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını yapabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar PTT üzerinden kredi kullanmak istiyorsa, emekli maaşını banka üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız, sizlere 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacak ve daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç, hemde borç kapatma kredisi kullanacaksınız.

Emekli maaşınızı PTT'ye taşımak istiyorsanız, maaş çektikten sonra ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Ptt ve aktif Bank arasında sizlere ihtiyaç kredisi kampanyası olarak detaylı bilgileri PTT şubelerinden ve aktif Bank'ın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.