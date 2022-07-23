Milyonlarca SGK Emeklisi İçin Ödeme! Para Almadan Önce Mesaj Atmanız Gerekiyor

Yapılan açıklamaya göre emekli maaşını PTT üzerinden alan emekliler hiçbir şekilde kefil ve şart sunmadan ödemelerini alabilecekler. Başvurular telefon üzerinden kısa mesajla yapılabilecek…



PTT Emekli Kredisi



Acil nakit ihtiyacına düşen emekli vatandaşlar kefil ve onlarca şart aranmadan PTT işyerlerinden kullanılabileceği Emekli Kredisine sahip olabilecek. SGK emeklileri, yüzde 2,69 faiz oranından başlayan faizlerle 80 bin TL’ye kadar nakit kredilerini anında banka hesaplarına alabilecekler.



PTT 50 Bin TL Nakit Desteği



Aktif Bank üzerinden örneğin 50 bin TL tutarında krediyi 24 ay vadeli çeken bir emeklinin örnek ödeme planı şu şekilde oluyor:



Aylık taksitler: 3025,35 TL

Kredi tahsis ücreti: 262,50 TL



SMS Atmanız Gerekiyor



Nakit ihtiyacını gidermek isteyen emekliler SMS ile kredi imkanına da sahip olabiliyor. Şimdi siz de Kredi için PTT boşluk TC Kimlik numarası yazıp 3050’ye SMS ile gönderin, Emekli Kredinizi hesabınıza anında alın. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak kredi kullanacak olan vatandaşlar, 39000 TL kadar hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, PTT'nin yapmış olduğu ve Aktif Bank ile ortaklaşa başlatacağı kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanarak, bayrama kadar acil nakit ihtiyacını giderebilir.



Kurban Bayramı gelmeden, özellikle PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 39.000 TL 36 ay vadeli kredi için PTT şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin ayrıca banka şubelerine gelmeden de işlem yapabileceği hakkında bilgiler verilmektedir. Ptt kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandırılacak olan bu aktif Bank kredisi için emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi alabilecekleri hakkında bilgileri yayınladı. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusunu yapmak istiyorsa, ayrıca bu bankaların başlatmış olduğu SMS ile yani mesaj ile kredi kampanyasına katılmanız da mümkündür.



SMS Başvurusu



Sms ile başvuru yapmak isteyen kişiler kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı, aktif, bankanın SMS Kredi, servis numarası olan 30 50 numarasına göndermesi yeterlidir. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında bandı hızlı bir şekilde sizlere ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgiler verecek, onaylanan tutar kadar kredinin ne kadar olduğunu, mesaj ile bildirecek ve sizi en yakın PTT şubesine davet ederek, onaylanan tutarı, kullanmanıza olanak sağlayacaktır.



Emekliye 80 Bin TL Ödeniyor



Emeklilerin acil nakit ihtiyacının çözülmesi için PTT'den 80.000 TL'ye kadar nakit desteği sunulmakta. PTT'den Emekli Kredisi kapsamında yapılacak ödemeler için aynı zamanda emeklilerin herhangi bir kefil ya da şarta sahip olması gerekmemekte.



Maaşını PTT Üzerinden Alan SGK Emeklileri Yararlanabiliyor



%2,49 oranından başlayan avantajlı faiz oranları ile verilen nakit desteği, nakit ihtiyacı olan bütün emeklilerin rahat bir nefes almasını sağlamayı hedefliyor. Emekli maaşını PTT'den alan bütün SGK emeklilerinin faydalanabildiği destek kredisi sayesinde acil olarak paraya sıkışan emeklinin nakit sorununun çözüme kavuşturulması sağlanmış olacak.



Başvurular Nasıl Yapılıyor?



Başvuru yöntemi ise merak edilen konulardan oldu. Maaşını PTT'de alan tüm emekliler kefilsiz ve şartsız olarak 50.000 TL'ye kadar bütün nakit ihtiyaçları için SMS ile kredi başvurusu yapabilmektedir.