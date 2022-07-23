12 milyon emekliye müjde geldi! Bayramdan sonra ödeneceği söylenmişti, Bugün hesaplara yatmaya başladı...

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada, bayramdan sonra kamu bankaları üzerinden verilecek olan 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz krediler için düğmeye basıldı. Emekli maaşı alan vatandaşlar bayram sonunda ödeme alabilecekleri bu kampanyalara katılmak için bankalardan maaş alması istenmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi banka şubelerinden alan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç, alınarak yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullandırmaktadır. En düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanından faydalandıracak olan bu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişinin emekli olması ve 75 yaşına kadar emekli maaşı alması gerekiyor.

Emekli başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçların için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, düşük faiz oranlarıyla kullanabilecekleri bu kredi başvurularını internet şubesi üzerinden veya bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında emekli maaşını bu bankaları taşıyarak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli 50 bin tl gelir belgesiz ve masrafsız olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedirler. Banka şubelerine giderek te kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilmektedirler. En yakın banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.