Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Durum! Memur, Emekli, Sözleşmeli Personel, Dul Ve Yetim Herkes...

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Durum! Memur, Emekli, Sözleşmeli Personel, Dul Ve Yetim Herkesin Bilmesi Gereken Konular. İkramiye, Maaş Kesintisi, Ölüm Yardımı…

Kamu çalışanı, dul ve yetimlerin yanı sıra emekli olan milyonlarca kişiyi kapsayan konulardaki gelişmeler, merak edilen soruların tüm cevapları haberin detayında…

Kız evlatları babasının emekli ikramiyesini nasıl alabilir? Maaş kesintisi yapılır mı? Ölüm yardımında başvuru nereye yapılır? Askerlik borçlanması sigortalılık başlangıcını etkiler mi? Daha birçok sorunun cevabı ayrıntılarda…

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü okurları için cevapladı. Memur, sözleşmeli personel, emekli olanlar ile dul ve yetimler için merak edilen soruların cevapları Ahmet Ünlü’den geldi. Sizden gelen soruların bazılarına yer verdik.

7 yıllık devlet memuru olan babam vefat etti. Tarafıma kız yetim aylığı bağlandı. 4 b sözleşmeli olarak çalışıyorum, yetim aylığı kesilir mi?

5510 sayılı kanuna göre çalışmaya başlanılan günü takip eden aybaşından itibaren aylıkta kesilme başlar. Söz konusu durum Bağ-Kur kapsamındaki işler için de geçerlidir. Fakat tarafınıza bağlanmış olan aylık 5434 sayılı kanuna göre yapılmış olsa idi, yetim aylığınız kesilmezdi.

Askerlik borçlanması yapıldığında, sigorta başlangıcında bir değişim yaşanır mı?

Askerlikte geçen zaman eğer sigorta başlangıç tarihinden önce ki bir tarihte ise sigortalılık başlangıcını, borçlanacak zamana kadar geri götürür. Şayet askerlikte geçen süre sigorta başlangıç tarihinden sonra ise her hangi bir değişiklik söz konusu olmaz.

4 yıllık devlet memuru olarak çalışan eşim vefat etti. Askerlik süresi borçlanarak 5 yıla tamamlanırsa, tarafıma dul aylığı bağlanır mı?

Aradaki süre borçlanarak 5 yılın tamamlanması halinde tarafınıza dul aylığı bağlanır. Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli belgeler ile müracaat etmeniz gerekir.

Devlet memuru olarak çalışırken iken vefat etmiş olan kişinin evli olan kız çocukları emekli ikramiyesinden yararlanır mı?

Görev esnasında vefat etmiş olan kişiye emekli ikramiyesi ödenmesi için aylığa müstahak olan kişi olması, Emekli sandığında çalışan olmasının yanı sıra bekâr olan kız çocuklarına ödeme yapılır. Dolayısı ile vefat eden kişinin evli kız çocuklarına emekli ikramiyesi ödenmez.

Eşim devlet memuru olarak çalışırken vefat etti. Ölüm yardımı için neler yapmam gerekir?

Görev esnasında vefat etmiş olan devlet memurun ölüm yardımı kurumlar tarafından ödenir. Bunun için eşinizin çalışmış olduğu kuruma başvurunuzu yapmanız gerekir.