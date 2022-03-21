Son Dakika Manşet Haber: Erken Emeklilik Bekleyenlere Müjde Geldi!

Sigortalı olmak şartı ile emek harcamadan, askerlik yapanlar prim günü eksik olsa bile borçlanma yolu ile emekliliğe hak kazanabilecek. Bazı kişiler için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışanlar, hizmet borçlanması ile hem emekliliğini erkene çekebiliyor hem de gelirini arttırabiliyor.

Sigortalı olarak çalışmadan askerlik yapanların prim günü eksik olmasına rağmen borçlanma yolu ile emekliliğe hak kazanabilecek. Yapılacak olan 1 günlük borçlanma, emeklilik tarihini bir yıl öncesine çekebilir.

24 Aralık 1992 yılında 54 yaşında emekli olacak kişi bir günlük borçlanma yolu ile sigorta başlangıcını 23 Aralık tarihine çekebilir. Bunu sonucunda 53 yaşında emekli olabilir. Çalışma esnasında doğum ve askerlik gibi durumlarda hizmet borçlanması yapmak maliyeti düşürüyor. Ücret ile çalışanlar hizmet borçlanması için ödemiş oldukları primler gelir vergisine esas olan tutardan düşülüyor.

Hizmet Borçlanması Kimler İçin Geçerli?

Çalışmadığı günlerin satın alınması olarak da bilinen hizmet borçlanması, sigortalının yanı sıra hak sahibi tarafından da borçlanma yapılabilir. Sigortalı ya da gerçek sahibi geçmişte ödenmeyen primlerini yatırarak hizmetten saydırabiliyor. Doğum, askerlik, doktora ve uzmanlık gibi durumlarda, bunun yanı sıra avukatlık stajı, yurtdışında görev gibi durumlarda geçen süreler için borçlanabilinir. Son güncelleme ile en düşük günlük prim 53 TL, en yüksek prim ise 400 TL tutarında belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulacağı gibi online başvuru da yapılabilir.

Borçlanma Emekliliği Ne Kadar Süre Etkiler?

Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik vazifesini yerine getirenler, prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya giderek erken emekli olabilir. Bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir. Eğitim amaçlı yapılan stajlar emeklilikte uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmediğinden dolayı başlangıç olarak kabul edilmiyor. Fakat doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor. Staj sonrası doğum yapan bayan çalışanların tescil şartını yerine getirmiş olarak kabul ediliyor.