Milyonlarca kişiye önemli haber! Son dakika haberi geldi! 10.000 TL nakit verilecek! Bankalar üzerinden başlatılan bu kampanya da son dakika haberi sadece özel bankaları değil kamu bankaları da kapsamaktadır. Umut dolu bu kampanya da özellikle daha önce bankalardan kredi onayı alamayanlar hemen destek kredisi alarak başvurularını özel bankaların belirlediği şartlarda yapabileceklerdir. 10.000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanmak isteyenler eğer bankalardan kredi onayı almak istiyorsa başvuru sonrasında kredi notu yüksek olur ise başvurusu onay alacaklardır. Kredilerde son dakika haberi olarak düşen ve 18 yaşından büyük olan kişilere verilecek bu destek kampanyalarını başlatan bankalar şu şekilde...

Qnb Finansbank

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu için TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak kişiler, bu kredi başvurusu sonrasında 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenecekler. Ayrıca QNB mobil uygulamasından ve QNB finansbank resmi internet sitesi üzerinden de kredi alabileceksiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden nakit kredi kullanacak kişilerde QNB finansbank'ta olduğu gibi bankadan SMS ile başvuru yaparak işlem yapabilirler. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atarsa 5 dakika içinde kredi sonucunu öğreneceklerdir. 3280 numarasına atılan mesaj sonrasında banka Cebimde Kredi kampanyasına sizleri sokacak ve bu kampanya ile birlikte hemen onay alacaksınız. Denizbank üzerinden 36 ay vadeye kadar 55.000 TL'ye ihtiyaç kredisi verecek. 3 ay ertelemeli onay alabileceksiniz.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanacak olan kişilerde, bankaların başvurularını resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Akbank kredi başvurusu SMS ile yapacak olan kişiler ise 4425 numarasına Kredi TC KİMLİK yazarak gönderebilirler. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan tutar kadar kredinizi ne kadar olduğunu göreceksiniz.