PTT; çalışanlara, emeklilere, ev hanımlarına ve öğrencilere 40 bin TL'ye varan ödeme gerçekleştiriyor

PTT; öğrencilere ve ev hanımlarına para dağıtıyor. Çalışanlar ile emekliler de dahil olmak üzere 40.000 TL alabilecek. PTT tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yalnızca ev hanımları ile öğrenci olan ve bankalardan kredi kullanmayan vatandaşlara yönelik SMS atılması sureti ile ya da PTT şubelerinden 40 bin TL’ye varan nakit paranın 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacağı açıklandı.

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar ise 40 bin TL’ye varan almış oldukları bu ödemeler ile diledikleri zaman borç kapatma yapabilir ya da isterlerse da acil ihtiyaçları için nakit kredi şeklinde kullanabilir.

PTT ile Aktif Bank antlaşması gereği verilen bu kredi kampanyasında banka koşullarına uygun olan kredi notu düşük vatandaşlar, 18 yaşından büyük olmaları halinde ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinde bulunabilecek. Daha önce bankalardan kredi başvurusu işlemlerini gerçekleştirerek kredi onayı aramayanı yurttaşlar, PTT ile Aktif Bank anlaşmalı bir şekilde sunulacak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamayı istemeleri durumunda 36 aylık vade seçeneği ile ilk taksit ödemelerinin ise 3 ay ertelemeli olacak şekilde sunulacağı bu kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.

PTT ve aktif banka aracılığı ile alınabilecek ki bu kredi açısından en kolay yöntemlerden bir tanesi ise başvuru işlemlerinin SMS ile yapılmasıdır. SMS atarak kredi başvurusu işlemlerinde bulunacak vatandaşların PTT ile Aktif Bank şubelerine gitmelerine dahi gerek olmadan cep telefonlarının üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkündür. Bankalar ile herhangi bir problemi bulunmayan vatandaşlar ise yalnızca kredi notu düşük olduğu sebebiyle bankadan onay almaları durumunda PTT bu vatandaşlara kredi avantajı sağlamaktadır.

Ev hanımı olan ve öğrenci olan vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne girerek kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra kendi T.C. kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndermeleri yeterlidir. Yapılacak başvuru değerlendirmesi sonrasında banka, vatandaşları hızlı bir şekilde kredi sonucu hakkında bilgilendirecek. İhtiyaç kredisi başvurusu işlemlerinde bulunacak vatandaşlar, kredi almak amacıyla PTT şubelerine gidebilir yahut SMS ile kredi onayı almaları halinde banka şubelerinden ya da ev adreslerinden kredi kullanabilir.