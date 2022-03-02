Mahkum Dizisinin O Yönü Eleştiri Topluyor

Perşembe akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mahkum dizisi elde ettiği reyting oranları ile birincilik koltuğunda oturuyor ve adından söz ettiriyor. Yeni dizi Mahkum bu sezonda ekran hayatına başlamış ve güçlü bir çıkışa imza atmıştı. Projede 2 başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna muhteşem bir oyunculuk performansı sergilerken dizinin yeni bölümleri de merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yanı sıra oyuncu kadrosunda Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Seray Karadağ da bulunuyor. Kadın başroller de söz konusu dizide sergiledikleri performansları ile isimlerinden söz ettiriyor ve dizi heyecanlı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Bilinmezlikler ile dolu olan proje seyirci kitlesi için en başarılı projeler arasında gösteriliyor. Bir grup izleyici, dizinin sonraki bölümlerinde neler yaşayacağını tahmin etmek istiyor ve çıkarımlar yapıyor fakat proje ise sonraki olayları ve sahneleri tahmin etmeye izin veren bir yapım olmaması sebebiyle bu yönüyle dikkat çekiyor.

Başarılı dizinin 11. yeni bölümü seyirci kitlesi ile buluştu ve yayınlanan sahneler projenin takipçilerini şaşırttı. Mahkum bu özelliği sebebiyle adeta tahmin edilemez bir yapım olarak yorumlanıyor ve yüksek reyting oranları elde ediyor. Diğer taraftan 3 Mart Perşembe akşamında yayınlanacak olan 12. yeni bölümde neler yaşanacağı da merak konusu oldu ve konu ile ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Açıklanan detaylar ardından izleyici kitlesi projenin yeni bölümü hakkında bazı tahminler gerçekleştirdi.

Fırat ve arkadaşları büyük bir firar planı ile cezaevinden kaçarken kendilerini güvene almaları ardından da harekete geçerek dikkatleri üzerinde topladı. Amacın cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmak olduğu bilinirken dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Fırat karakteri zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkarken kendisini hiç beklemediği bir yerde bulacak.