Milyonlarca Kişinin Devletin Verdiği Bu Yardımlardan Haberi Yok! 10 Farklı Yardım ve 40 Bin Liraya Kadar Karşılıksız Mad

Devlet, ekonomik olarak zor günler geçiren ve bu nedenle yaşamını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlara pek çok yardım yapmaktadır. Söz konusu yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere devletin kurumları aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Bu yardımların bazılarına bizzat başvuru yapılması gerekirken, bazı yardımlara da kişilerin başvuru yapmasına gerek kalmadan devlet tarafından otomatik başvuru yapılır. Kişilerin ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilir ve bu yardımlardan yararlanması sağlanır. Devlet tarafından sağlanan çoğu yardımda dikkat edilen tek kriter hanede kişi başına düşen gelir miktarıdır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan ve çoğu kişinin bilmediği yardımlardan haberimizde söz edeceğiz.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi olan kişilerin elektrik faturalarını ödemelerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yardımcı olmaktadır. Verilen maddi yardımın miktarı hanedeki kişi sayısına değişiklik göstermektedir. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh elektrik karşılığında para ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemenin tutarı 2021 yılı için 118 liraya kadar ulaşmaktadır. İhtiyaç sahibi olan kişiler, T.C. kimlik numaraları ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek veya ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe vererek elektrik desteğinden yararlanmak için başvuru yapabilir. Vatandaşların karşılamaları gereken tek koşul hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 852 liradan az olmasıdır.

KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Geliri az olanlara verilen elektrik desteğinin yanı sıra kronik hastalığından dolayı cihaza bağlı olan hastaların da aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından ödenmektedir. Bununla birlikte, söz konusu kişilerin daha önceden elektrik borcu varsa tüm borcu devlet tarafından karşılanmaktadır.

HASTALIK YARDIMI

Maddi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen tüberküloz ve SSPE hastalarına aylık düzenli olarak 1.658 lira ödeme yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, silikozis hastalığından dolayı çalışma gücünün en az yüzde 15’ini kaybedenlere de ödeme yapılıyor. Hafif silikozis aylığı olanlara 1.317 lira, orta silikozis hastalığı olanlara 1.505 lira, ağır silikozis hastalığı olanlara da 1.677 liralık aylık bağlanıyor.

BARINMA YARDIMI

Vatandaşlarımıza devlet tarafından tadilat, tamirat ve yeni ev yapımı için karşılıksız destek verilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen bu destek kapsamında 40 bin liraya kadar maddi destek sağlanmaktadır. Prefabrik ev yapacak vatandaşlara 30 bin lira, betonarme ev yapacak vatandaşlara 40 bin lira ve evini onarmak isteyen vatandaşlara 20 bin lira karşılıksız para verilmektedir. Bunun yanı sıra evdeki eşyalarını değiştirmek isteyen vatandaşlara da 5 bin lira para yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapması gerekmektedir.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI

Devlet, 18-55 yaş aralığında olan kişilerin iş görüşmelerine giderken harcayacakları yol parası, tıraş ücreti gibi çeşitli masrafları karşılamak için 40-100 lira arasında destek vermektedir. Söz konusu destek 1 yılda en fazla 3 kez alınabilmektedir.

İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI

İŞKUR’a kayıt olan ve İŞKUR’un yönlendirmesi ile birlikte bir işe giren vatandaşlara 1 defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin 1/3’ü kadar maddi destek verilmektedir. Bu desteğin tutarı 2021 yılı için 852.53 liradır.

GEBELİK YARDIMI

Dar gelirli gebe kadınların sağlık kontrollerini düzenli bir şekilde yapabilmesi için aylık 45 liralık maddi destek sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu kişilere 1 defaya mahsus olmak üzere 100 lira da ödeme yapılmaktadır. Bu kişilerin lohusalık döneminde de düzenli olarak muayeneye gitmesi durumunda yine 2 kereye mahsus 45’er lira verilmektedir.

ASKER ÇOCUĞU YARDIMI

Asker çocuklarına 18 yaşını doldurmamış, bekar ve muhtaç olmaları durumunda aylık 150 lira maddi destek veriliyor. Ailede birden çok çocuk varsa her birinin ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor.

TERÖR ZARARI YARDIMLARI

Terörden etkilenen vatandaşların gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları için devlet tarafından kapsamlı bir yardım yapılıyor. Yaşadığı yerdeki terör olaylarından etkilenen vatandaşlara ve terör yüzünden göç etmek zorunda kalan kişilere aylık olarak en az 1.200 lira yardım sağlanıyor.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

Çocuklarını okula göndermekte maddi olarak zorluk çeken ailelere şartlı eğitim yardımı adı altında maddi destek verilmektedir. Çocukların zorunlu eğitim süreci boyunca okula gitmeye devam etmesi durumunda her ay sağlanmaktadır. Bu kapsamda

-İlkokula giden kız çocukları için aylık 50 TL, erkek çocukları için de 45 TL

-Ortaöğretime giden erkek öğrencilere aylık 55 TL, kız öğrencilere aylık 75 TL ödeme yapılmaktadır.

