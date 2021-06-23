Bankalara Kredi, Kredi Kartı, KMH Borcu Olanlara Müjde! 90 Gün Ödeme Yapmayacaksınız!

Yaşamakta olduğumuz pandemi salgın döneminde, ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin, bankalara olan borçlarını ödemedikleri tespit edilmiştir. Bankalara olan borçlarını, özellikle pandemi döneminde ödeyemeyenler için daha önce 3 ay ödeme zorunluğuğu 6 aya çıkmış ve 180 gün ödeme yapılmazsa krediler, hukuk bölümüne geçileceği duyurulmuştu.

Yapılan bu değişiklik sonrasında, tam kapanma ve yeni normalleşme adımları ile birlikte, kişiler tekrardan kredi ödeme çıkmazına girdiler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak bilinen BDDK, yeni hazırladığı proje ile birlikte, kredi borçlarının takibe düşme süresini yeniden uzattı.

Bankalara Borçların Ödenmemesi

Pandemi döneminde bankalara borçların ödenmemesi epeyce konuşuluyor. Pandemi döneminde bankalara olan borçlarını ödemeyenler, banka kara listesine düşmek istemiyorlar. Sıkıntı yaşayan vatandaşların imdadına BDDK yetişti. Yeni karar neticesinde, borçlarının ödeme tarihi biten ve icralık olmak üzere olan kişilere, kredi, kredi kartı ve KMH borçları 3 ay daha ertelendi.

Aynı işlemler BDDK onayı ile birlikte, faktöring üzerinden de yapılacak. Eğer faktöring üzerinden ödemeler yapıyorsanız, 180 gün sonunda 3 ay erteleme imkanı da sunulacak.

İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Borç Ertelemeleri

Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, vadelerin gelmesi durumunda, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerini ödeyemedilerse, 30 Eylül'e kadar borç ertelemesi yapabileceklerdir.

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmayacağı ilan edildi. "

BDDK tarafından yapılan açıklama sonrasında bankaların bu karara uyması zorunludur. 180 günlük borç ertelemesi sonrasında eğer kişi hala borçlarını ödemediyse, bankanın kendi politikalarına göre, banka kendisi işlem yapacaktır.

Kredi Kartı Borcu Olanlarda Yapabilecek

En çok sıkıntı yaşanılan durum, kredi kartı borçları oluyor. Sizlerde kredi kartı borcunuz varsa, borcunuzu ödeyemiyorsanız, kredi kartı borcu ertelemesi bankanız tarafından yapılacaktır. Kredi ödemediğiniz zaman banka sizi icraya vermeyecek ve 180 gün bekleyecektir. 30 Eylül tarihine kadar borcunuzu ödemeniz gerekmektedir.

Kredi Kartı Borcu ve Kredi Borcu Erteleme Zorunlu mu?

BDDK'nın belirlediği 180 günlük borç erteleme kuralına uyacak olan bankalar, son yapılan 90 günlük ertelemeye uymak zorunda değiller. Hangi bankada borcunuz varsa, o banka ile iletişime geçerek, erteleme ve yapılandırma tekliflerini dinleyebilirsiniz. Erteleme yapmayan bankalar, yapılandırma yapabilmektedirler. Bankalar genel olarak BDDK'nın tavsiyelerini uygulamaktadırlar.