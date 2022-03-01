Milyonlarca Emekliyi Yakından İlgilendiren Haber, 4.000 TL Müjde ile Geldi!

Türkiye'deki sayıları 10 milyonu aşan emeklileri oldukça yakından ilgilendiren önemli bir haber hakkında duyuru yapıldı.

Türkiye'deki sayıları 10 milyonu aşan emeklileri bir hayli yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Emekli maaşlarına ek ödeme olarak 4000 TL verileceği bilgisi güne müjdeli bir başlangıç yaptırdı. Emekli vatandaşlar, emekli maaşını almakta oldukları banka üzerinden 4.000 TL'ye varan bir tutarda ek ödemeler alabileceklerdir. Emekli vatandaşlara özel olarak yapılan nakit avans kampanya kapsamında 4.000 TL'lik nakit kullanmak isteyen vatandaşlara önemli bir haber verildi. 2022’nin gelmesi ile beraber hükümet, emekliler ve emekli olacak kişilere yönelik olumlu gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor.

Emekliler, maaşını almakta oldukları banka üzerinden diledikleri zaman başvuru adımlarını takip ederek 4.000 TL'ye varan tutarlarda artı hesap üzerinden para kullanabilir, böylelikle de banka tarafından onaylanan 4.000 TL'yi istedikleri an hesaplardan çekebilecek ya da ödemelerini yapabileceklerdir. Emekli maaşlarının alındığı banka üzerinden sunulacak olan nakit kampanyası için internet bankacılığı, banka şubelerinden veya müşteri hizmetleri üzerinden banka iletişim kanalları ile iletişime geçerek başvuru işlemleri yapılabilmektedir.

DenizBank

Denizbank aracılığı ile emekli maaşını almakta olan vatandaşlar, artı para hesapları olarak da adlandırılan kurtaran hesap şeklinde tanımlanan kampanyaya müracaat işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Cep telefonlarının mesaj bölümüne giriş yaparak kurtaran yazdıktan sonra boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazdıktan sonra 3280 numarasına gönderilmesi halinde 4.000 TL ile 10.000 TL aralığında artı para hesap avantajlarından faydalanmak mümkündür.

VakıfBank

Emekli maaşını kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden almakta olan yurttaşlar yine Denizbank’ta olduğu gibi emekli maaş hesapları üzerinden söz konusu artı para hesabını kullanabileceklerdir. Vakıfbank ihtiyaç kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, başvurularına da çok hızlı bir şekilde onay alabileceklerdir. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de erişim sağlanarak veya Vakıfbank şubelerine başvuru yaparak emekli maaş hesabı üzerinden de kredili olarak mevduat hesap müracaatı yapılabilmektedir. Başvurunun onaya alınmasından sonra ise hemen işlem gerçekleştirilecektir ve de bu para istenilen zaman rahatlıkla kullanılabilecektir.

Ziraatbank

Ziraat Bankası kredi kampanyaları ile son günlerde önemli bir işlevi yerine getirmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası aracılığı ile emekli maaş alan ve daha önce de bu bankadan kredi hesabı ya da kredi kartı kullanıldı ise internet bankacılığı üzerinden de artı para başvurusu yapabilir.