Kaderimin Oyunu Dizisinden İkinci Sezon Sonrasında Yeni Hamle

Cuma akşamlarında Star TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşmaya devam eden ve yeni bölümlerini ekranlara taşıyan Kaderimin Oyunu dizisi yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor. Ünlü oyuncu Akın Akınözü ise Hercai isimli televizyon dizisi projesi ile kariyer hayatının en büyük çıkışını gerçekleştirmiş ve yurtdışında da büyük bir üne kavuşmuştu. Dizi, Akın Akınözü hayranları tarafından özellikle büyük bir heyecan içerisinde beklenirken Kaderimin Oyunu ise 2. sezon anlaşması yaptığını duyurmuştu. Proje hakkında yeni bir bilgi daha öğrenildi ve yeni bir atak yapıldığı şeklinde yorumlar gerçekleşti.

Başrollerinde Sarp Apak, Öykü Karayel ve Akın Akınözü gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin kadrosuna yeni bir ismin katılım gösterdiği bilgisi öğrenildi.Söz konusu yeni oyuncunun kadroya dahil olduğu açıklanırken Beni Bırakma ve Beni Affet dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Esengül Aypek’in belirtildi.

Projenin 11. bölümü itibariyle izleyici kitlesi ile buluşacak olan oyuncunun Zuhal isimli bir karaktere hayat vereceği bilgisi açıklandı fakat karakter hakkında detaylı bilgiye henüz ulaşılamadı. Diğer taraftan Zuhal isimli karakterin hikayeyi derinden etkileyecek biri olarak izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaderimin Oyunu dizisi her ne kadar Türkiye'de izlenme oranlarında zirveye ulaşamazsa da yurt dışında büyük ilgi çekmişti ve başarılı bir yayın hayatı yaşamıştı. Bu durum da yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün büyük bir payı olduğu düşünülüyor. Ebru Şahin ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Atv'de yayınlanan Hercai dizisi ile dikkat çekici bir çıkışa imza atmıştı. Dizinin yurt dışında pek çok ülkede satışının yapıldığı belirtilmiş bir proje uzun süre boyunca yayın hayatına devam etmişti.

Bir süre önce Kaderimin Oyunu dizisi için final yapacağı şeklinde yorumlar ortaya atılmıştı fakat dizi ekibi bu yorumu yalanladı ve 2. sezon anlaşmasının yapıldığını belirtti.