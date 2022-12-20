Milyonlarca emekliye yılbaşı parası meclis onayından geçti! Emeklilere ne zaman ödeme verilecek?

Emekli maaşı alan vatandaşları için yapılan yeni duyuruda başvurularını gerçekleştirecek ve yılbaşı parası alacak olan tüm emeklilere müjdeli haber geldi. Meclis onayından geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanan bu ek ödemeler kamu bankaları tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara 30.000 TL olarak yapılacak. 30.000 TL nakit ödemesi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve belirtilen politikalar dahilinde nakit kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenecektir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve verilecek olan bu Kredi ödemelerinde nakit kredi kullanacak olan kişilere Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank destek ödemesi vereceğini açıkladı. Yılbaşı için verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli yaparak mart ayı içerisinde ödemeye başlayabilirsiniz.

30.000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda 12 ay 24 ay ve 36 ay vadeli Kredi paketlerinden bir tanesini seçerek sizler de kimliğinizle birlikte Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kullanabilirsiniz.

Başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini ödemesi verecek olan bankalar yapmış oldukları Kredi kampanyalarında 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bu kampanyalara sadece emekli maaşı hesabı olmaları durumunda devlet destekli olarak katılabilecek. ₺30.000 Kredi kullanmanız durumunda sizlere verilecek olan kredi limitlerinde özellikle daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan vatandaşlara da uygun faiz oranları ile birlikte krediler gerçekleştirilerek devlet destekli faiz oranlarından yararlanmak şartı ile birlikte sadece ihtiyaç kredisi değil borç kapatma kredisi imkanı da sağlanacaktır.