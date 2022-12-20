Yakınında PTT olan kişilere t.c kimlik numaraları üzerinden 40.000 TL'ye kadar ödeme verilecek

PTT şubeleri üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 40.000 TL'ye kadar ödeme verilecek. PTT şubeleri üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirmek için size en yakın PTT şubesine giderek bireysel kredi kullanmak istediğinizi gişe personeline söylemeniz durumunda sizlere verilecek olan başvuru formu ile birlikte kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri Aktif Bank aracılığı ile birlikte vatandaşları verilmektedir.

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilerin Aktif Bank aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabileceğini söyleyebiliriz.

Oturduğunuz yerden Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numara sana gönderdiğiniz durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara PTT ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaları durumunda nakit ihtiyacı olmaları ile birlikte Kredi ödemelerine uygun faiz oranları ile birlikte hesaplarına yatırarak ödemektedir.

PTT şubelerine giderek başvuru yapacak olan bireysel müşterilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaşları PTT üzerinden alınıyorsa daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilmesi mümkün olmaktadır. PTT yapmış olduğu Bu kampanyada özellikle kredi notu yüzünden diğer bankalar üzerinden kredi kullanamayan vatandaşlara kredi notunu dert etmeden Aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.