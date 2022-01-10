Milyonlarca Emekli Vatandaş İçin Müjdeli Haber Geldi Ocak Ayından İtibaren Emekli Vatandaşlara 1100 TL Ek Ödeme

Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği müjdeli haber geldi. Emekli vatandaşlar 1100 TL ödeme alabilecekler. Her vatandaşın maaş tutarına göre hesaplarına ödemeleri yatırılacak. Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde Aralık 2021 dönemine ait senelik enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artmış iken senelik olarak ise %30 6.08 oldu. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte kamu personeli emeklilerinin yeni yıl zamları da belirlenmiş oldu.

Kamu görevlilerine verilen yüzde 2.5 ek zamdan emekliler de faydalanabilecek. Bu habere göre kamudan emekli olan vatandaşlar 2020 yılının ocak ayından maaşlarını %30 95 ile olarak zamlı alabilecekler. Zamla birlikte her ay ödenen ek ödeme tutarları da yükseldi. Memur emeklilerinin yılbaşında alacağı zam oranları da netleşmiş oldu.

Emekli olan kamu personelleri ocak ayından itibaren maaşlarına %30,95 li zamlı olarak alarak ek zamdan faydalanabilecekler. Memur emeklileri Ocak-Temmuz Temmuz-Aralık ayları olmak üzere yıl boyunca 2 kere maaşlarını zamlı olarak almaktadırlar.

Toplu protokole göre zam oranları öncesinde belirlenmektedir geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklanan bir fark oluşur ise bu farklar maaş zammına yansımaktadır, toplu protokolde enflasyon farkının oranı da yer almaktadır.

2022 ve 2023 yılına ait mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri 2021 yılının ağustos ayında sonuçlanmıştı. Bu görüşmelere göre kamu personeli emeklileri maaşlarını yeni yılın ilk 6 ayı %5 zamlı olarak alacaklar 2021 yılının ikinci altı ayında gerçekleşmiş olan Enflasyonun %3 oranını geçmesi halinde aradaki fark kamu personeli emeklilerinin maaşlarının zamlarına ilave edilmiş olacak.

%2,5’luk ek zam Türkiye İstatistik Kurumu 2021 in 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25,47 olarak açıklamış ve enflasyon toplu Protokolde belirlenmiş olan %3’ü geçtiği için kamu personel emeklileri yüzde 22.47‘lik enflasyon farkı oluşmuş oldu. Toplu protokolde bulunan %5’lik zamla birlikte enflasyon farkı da eklenince emekli vatandaşların 2020 yılının Ocak ayında alacağız zam 27,47 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu görevlilerine protokol çerçevesinde iki buçuk oranında artış yapılacağını duyurmuştu sonrasında ise ek zam önerisi ile birlikte bu yasa tasarısı meclise gönderildi, kamu personeli emeklileri 2022 Ocak ayında maaşlarını 30.95 zamlı alacaklar.

Bu zamlarla birlikte kamu personel emeklilerin aldıkları ek ödemeler de artmış olacak. Kamu personel emeklilerinin maaş tutarlarına göre ocak ayından itibaren 168 TL ila 1100 TL arasından ek ödeme alabilecekler. Memur emeklileri 2021 yılının ocak ayında %7,36 temmuz ayında %8,45 olarak geçtiğimiz yıl maaşlarını ,81 zamlı aldılar.