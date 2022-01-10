Ziraat Bankası ve Denizbank Müdürleri Toplantı Yaptı, 4250 TL Maaş Alan Kişiler Gelir Belgesiz 50.000 TL Ödeme Alacak!

Maddi sıkıntı içinde olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını bankalar üzerinden karşılamak istiyor. Nakit ihtiyacı karşılamak için en önemli kampanyalardan bir tanesi gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası oluyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, gelir belgesiz olarak bu nakit kredi imkanından faydalanmak istiyorsa, başvuru yaparak, hemen nakit kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası ve özel bankalardan olan Denizbank, yapmış oldukları yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi vereceğini açıkladı. Yeni asgari ücretin 4250 TL olması ile birlikte vatandaşlar, daha önce 25000 TL'ye kadar almış oldukları bu kredilerde, şimdilerde ise 50000 TL'ye kadar nakit kullanabilecek.

Ziraat Bankası ve Denizbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar hemen kredi başvurusunu gerçekleştirebilecek ve kredi başvurusu sonrasında 36 ay vadeye kadar 50000 TL nakit kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası

Türkiye'de kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara 50000 TL'ye kadar nakit kredi kullandırıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların her zaman ilk tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için düşük faiz oranlarıyla yeni bir kampanya hazırlıyor.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın kendi kredi politikalarına uygun olması durumunda banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvuru yapabilir veya banka şubesine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, bu kampanyada, gelir belgesiz olarak kredi verebilmesi icin, sigortalı olarak çalışan kişilerin son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatmış olmasını da istemektedir.

Denizbank

Denizbank, ocak ayı içerisinde yapmış olduğu kampanyada, yeni asgari ücret ile maaş alan vatandaşlara kendi bankası üzerinden maaş alması durumunda gelir belgesiz 50000 TL kredi ödemesi yapacak. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak uzaktan, kredi başvurusunda bulunabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir.