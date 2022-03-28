Milyonlarca Emekli İçin Beklenen Zam Geldi. Tüm Emekli Maaşlarına 1 477 TL Ek Zam Müjdesi…

Milyonlarca kişi tarafından 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler yarından takip ediliyor. Ek gösterge artışında detaylar netleşmeye başladı. 1 157 TL ile 1 477 TL arasında değişen tutarlarda artış yapılması beklenen ek gösterge için komisyon ikinci toplantısını yaptı. Şimdi ise gözler ek göstergenin maaşlara ne oranda yansıyacağı konusunda. Ek göstergenin memur ve memur maaşlarına ne oranda etki edeceği ile ilgili detaylar haberimizde…

3 600 ek göstergede yaşanan gelişmeler kamu çalışanlarını heyecanlandırıyor. Ek gösterge artışında detaylar netleşiyor. İkinci toplantının sona ermesinden sonra komisyon 10 Mayıs 2022 tarihinde yeniden bir araya gelecek. Ek göstergenin tarihi merak edilirken, maaşlara da nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Gelinen son aşamada ek gösterge ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Son gelişmeler geliyor…

Memur-Sen'den Gelen Açıklama

Gerçekleşen toplantıda adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getiren Yalçın sözlerinden şu ifadelere yer verdi;

“Kamuda görev alan personelin çalışma sistemi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, kamu çalışanlarının içerisinde memnuniyet oluşturması adına emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesindeki görüşlerimizi paylaştık. Kamu tarafından taslak çalışmalarının olduğunu gördük, fakat bu taslak tarafımız ile paylaşılmadı, bunun yerine hizmet bazlı görüşlerimiz alınmak istendi.”

İlerleyen süreçte 10 Mayıs tarihinde üçüncü kez bir araya gelineceğini belirten Yalçın, “ 10 Mayıs tarihine kadar Konfederasyonumuzun çalışmaları ile Çalışma Genel Müdürlüğü görüşmelerinin yapılarak belli bir noktaya gelinmesi konusunda bir süreç yürütülecek.” Değerlendirmesinde bulundu.

Taslaklar Netleşiyor

Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarla birlikte alternatif taslaklarda gündemde tutuluyor. Bu taslakların paydaşlarla yapılacak olan toplantılarda tek bir metin halinde toplanması düşünülüyor. Yapılması düşünülen ek gösterge ile artışlarda hiyerarşi, sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve görevle dikkate alınacak. Bunun yanı sıra askerler, hâkimler ile birlikte öğretim üyelerinin de ek göstergeleri de taslakta yerini aldı.

Ek göstergede sağlanacak artışlar, mevcut maaşları olumlu yönde etkilerken, asıl etkisinin emekli maaşlarına yansıyacağı ön plana çıkarıldı. Hizmet yılı ile unvanlarda maaşlara etkisi 1 300 TL tutarında etki edeceği, ikramiyelerde ise artışın 50 bin TL ye kadar çıkacağı belirtiliyor.