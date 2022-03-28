Elinde Avucunda Birikimi Olanlar Bankaya Koşacak! Aylık Net 17 Bin TL'ye Ulaştı! Son dönemlerde en çok kazandıran ve eksiksiz olması ile bilinen yatırım araçlarının başında bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesapları gelmektedir. Kazanç ise aylık 17000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Işte detaylar...

Elinde avucunda toplu parası bulunanlar, en güvenli yatırım aracıyla birikimlerini değerlendirmek amacıyla bankaların faiz politikalarını yakından takip ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen savaşın devam etmesi sebebiyle gergin bir atmosferde bulunan piyasalarda dolar ve altın kurunu yakından takip eden katılımcılar bir taraftan kripto para gelişmelerini araştırırken diğer taraftan ev alıp kiraya vermeyi planlıyor. Böyle bir dönemde çok sayıda seçeneğin arasında bulunan alternatifler arasında ön plana çıkmayı başaran yatırım çeşidi; 32 günlük vadeli mevduat hesabı.

Aylık Elde Edilecek Kazanç Tutarı 17000 TL'nin Üzerine Çıkıyor

Bankaların 32 günlük vade seçeneği ile mevduat faiz oranlarını tercih eden vatandaşların %20.50 faiz oranına kadar çıkan faizlerle kar elde etmeleri kaçınılmaz bir hal alıyor. Pekçok bankanın 32 günlük vadeli mevduat kazancı yüzde 17.00 bandının daha da üzerinde bulunabiliyor. Kamu bankalarından da aynı şekilde VakıfBank'ın arı hesabı, diğer devlet bankalarına oranla çok daha cazip bir hale geliyor. Bütün bu seçenekleri bankaların sundukları faiz oranları ile değerlendirmeniz mümkün.

Faiz Oranı En Yüksek Bankanın Tercih Edilmesi Durumunda;

En yüksek kazanç vaat eden banka, uzun zamandır olduğu gibi yine Alternatif Bank olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşteriler, Alternatif Bank üzerinden hesap üzerinden birikimlerini değerlendirmeyi istemeleri halinde aylık %20.50 faiz oranı ile birikimlerini değerlendirebilir. Diğer taraftan Burgan Bank vadeli hesabının açılması ile beraber aylık yüzde 19.25 faiz oranı ile yine kazandcınız artacaktır.