Milli Eğitim Bakanı Selçuk Telafi Eğitimi Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Telafi eğitimleri kapsamında çocukların ihtiyaç duyduğu hemen her konuda ücretsiz eğitimlerin bulunduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere de bir davette bulundu ve telafi eğitimlerinden yararlanın çağrısını gerçekleştirdi. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ziyaretinde bir buçuk sene sürecek Ulusal Destekleme Programı’nın alt dalı olan telafi eğitiminin başladığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilere önemli bilgileri sundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün telafi eğitiminin yaz bölümünün yaşandığı bilgisini aktardı her ilçede ve her ilde hangi okulda hangi saatlerde neler var gibi bilgilere internet sitesi üzerinden erişilebileceği bilgisi de hatırlatıldı. telafidebendevarim.meb.gov.tr isimli internet sitesi üzerinden hangi okulda hangi saatte neler var şeklinde soruların cevaplarının bulunabileceğini belirten Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Selçuk, gençlik kampı gibi yüzlerce merkezde eğitimler verildiği hakkında konuşma yaparken buralarda çeşitli zeka oyunları ile Survivor oyunlarının da bulunduğunu duyurdu. Bununla birlikte öğretmen arkadaşların da bu oyunların bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapabildiklerini aktaran Selçuk, bu konu hakkında bir örnek verdi ve az önce öğretmen takımı ile beraber paintball oynadığını ve kendisini vurmakla ilgili baya girişimlerinin olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanı, öğrencilerin gözlerinde bulunan pırıltıyı gördüğü zaman çok mutlu olduğunu ifade ederken Türkiye'de bulunan okullarda da bu tür faaliyetlerin yapılıyor olmasının oldukça mutluluk verici bir durum olduğunu söyledi. Selçuk, velilere de bazı çağrılarda bulunmayı ihmal etmedi ve yaz dönemi boyunca çocukların ihtiyaç duyduğu her konuda isterlerse kendi eğitimlerinin de olduğunu ve ücretsiz bir şekilde bu eğitimlerden yararlanabileceklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı, pandemi döneminin oluşturmuş olduğu gerginliği ve bunun yanı sıra eve kapanmanın sonunda meydana gelen motivasyonsuzluğun arkadaşlar ile açık havada öğretmenler ile beraber yenilenmesini talep ettiklerini de belirtti.