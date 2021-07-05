Vildan Atasever ile Mehmet Erdem Aşklarına İkinci Şansı Verdi

Oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem çifti Ocak ayında ayrılma kararı almış ve bu haber ile hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Çiftin aralarındaki buzları erittiği ve ilişkilerine yeniden başladıkları bilgisine ulaşılırken ikilinin birlikte tatile çıkması da çiftin hayranlarını oldukça mutlu etti. Aşklarına İkinci bir şans veren Vildan Atasever ile Mehmet Erdem çifti Bodrum'da tatil yaptıkları sırada kameralara yansıdı.

39 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever ile 43 yaşındaki müzisyen Mehmet Erdem ilişkilerine tekrar şans vermeleri ardından Bodrum'a gidip tatil yapmaya başladı. Çift, 7 aylık bir aranın ardından barışma karar alırken ikilinin birlikte keyifli bir şekilde görüntülenmesi de çiftin hayranlarını sevindirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz sene 3 aylık bir süre boyunca birlikte olmuş ve daha sonra ayrılma kararı almıştı. İlişkilerine ikinci bir şans vermeye karar veren ünlü isimlerin Bodrum'da objektiflere yakalanması dikkat çekti. Daha önce ikilinin beraberliği birkaç ay sürmüş ve çift sessiz sedasız bir şekilde ilişkilerini noktalama kararı almıştı.

Müzisyen Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever önceki gün Ortakent'te konakladıkları otelin plajında kameralara yansıdı ve ikili keyifli halleri ile dikkatleri üzerine çekti. Aşıklar Bodrum'da tatil yaptıkları sırada denize girmeyi tercih etmedi ve gün boyu özel localarında uzun süre boyunca sohbet etti. Akşam saatlerine kadar plajda kalan ünlü çift bazı zamanlarda uzanıp telefonları ile ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

Başarılı oyuncu Vildan Atasever 2019 senesinin Nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmış fakat çift bir sene sonra ayrılma kararı alarak oyuncunun hayranlarına üzmüştü. Sevilen isim Vildan Atasever 2001 ile 2007 yılları arasında Taylan Kılınç ile evli kalırken 2010 ile 2015 seneleri arasında da kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile evlenmişti.