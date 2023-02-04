Migros’ta hafta sonu dev indirim rüzgarı! Herkes koşa koşa gidiyor! 5,75 TL, 14,75 TL, 19,50 TL, 30,90 TL...

Herkes koşa koşa gidiyor! Migros’ta hafta sonu dev indirim rüzgarı! 5,75 TL, 14,75 TL, 19,50 TL, 30,90 TL... Migros mağalarında pek çok üründe beklenen indirimli ürünler geldi. Migros indirimli ürünler sınıfında yok yok! Hesaplı bir alışveriş fırsatlarından da en güzel şekilde yararlanmak isteyenleri sevindirecek cazip fiyatlı indirimlere yer verilDeterjandan sabun ve diğer tüm gıda ürünlerine kadar pek çok ürün gruplarında da beklenen indirimler kapıda. Buna göre hesaplı bir şekilde alışveriş fırsatlarından yararlanmak isteyenler hiç bekleme yapmadan anında Migros mağazalarında buluyor.

Migros İndirim Günleri Başladı!

Migros indirim günleri başlarken bundan da evdeki hesap çarşıya uymaya başlayacak. Çünkü şimdiye kadar en güzel alışverişlere yer vererek hesaplı bir alışveriş ortamı yaratmaya devam eden Migros beklenen indirimlere de yer verdi. Doğal olarak daha ekonomik çaplı şekilde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da artık ilk fırsatga Migros mağazalarının da yolunu tutmaya başladı. Migros indirimli ürünler sayesinde artık mutfak ve temizlik malzemelerini de daha ekonomik fiyatlar aracılığı ile satın almaya başlamanız mümkün olacak.

Migros en hesaplı ürünler kategorisine bakıldığı zaman mutfak malzemeleri, temizlik ürünleri gibi her evin ihtiyacı olan ürün gruplarına da anında yer verilmiş olduğu görülüyor. Bu saye de aradığınız en hesaplı alışverişler için hemen indirime koşun.



Uzman Kasap dana kıyma 400 g; 64,00 TL'den raflarda Migros toz şeker 5 kg; 105,75 TL'den raflarda Migros domates salçası 830 g; 30,90 TL'den raflarda Başyazıcı İnan dana pastırma 120 g; 36,90 TL'den raflarda Migros kırmızı mercimek 1 kg; 19,50 TL'den raflarda Migros yeşil mercimek 1 kg; 23,90 TL'den raflarda Migros bezelye konservesi 830 g; 14,75 TL'den raflarda Migros sade- kakaolu tahin helvası 500 g; 26,50 TL'den raflarda Migros karışık kuruyemiş 200 g; 31,90 TL'den raflarda Migros Kireç Sökücü Sıvı WC temizleyici çam kokulu 750 ml; 16,50 TL'den raflarda Migros olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir çeşitleri 350 g; 59,50 TL'den raflarda Migros olgunlaştırılmış tam yağlı klasik inek peyniri 600 g; 82,50 TL'den raflarda Migros kavrulmuş kaju fıstığı 200 g; 46,00 TL'den raflarda Migros iç ceviz 150 g; 32,50 TL'den raflarda Migros közlenmiş patlıcan 650 g; 24,50 TL'den raflarda Migros tahin 470 g+ pekmez 600 g 2’li paket; 79,90 TL'den raflarda Migros Matik 5 kg 33 yıkama çeşitleri; 89,50 TL'den raflarda Migros sıvı bulaşık deterjanı 4 L; 52,50 TL'den raflarda Migros petek dokulu renkli sünger; 5,75 TL'den raflarda

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