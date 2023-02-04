Broşürü gören olduğu heyecandan zıp zıp zıplayacak! ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel indirimlerini gören yerinde duramadı! Milyonlarca kişi kendi evine yakın ŞOK şubesine yarın sabah uğrayarak indirimli ürünlerden tek tek faydalanacak. Bu doğrultuda ürünlerin detayını sizlerle paylaşıyoruz.

ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel indirimlerini gören yerinde duramadı. Broşürü gören olduğu heyecandan zıp zıp zıplayacak. ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel kataloğu detaylı ürün listesi vatandaşlara duyuruldu. Ürün fırsatlarını değerlendirmek isteyenler yarın sabah itibariyle market önünde sıraya geçecek. Bu nedenle meraklıları için ürünleri sizinle paylaşıyoruz.

ŞOK 4 ŞUBAT 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar

• 2 adet 1:64 ölçekli Hot Wheels Metal araba ve bir adet dev tekerlek şasi içerir.

Samsung DW60M5062FS 6 Programlı Bulaşık Makinesi

• AB Yeni Enerji Sınıfı: F

• Genişlik (cm): 59.8

• Derinlik (cm): 60

• Yükseklik (cm): 84.5

• Su Tüketimi: 12 lt

• Ekonomik Program Süresi: 195 Dakika

• Kapasite: 14 Kişilik

• Kullanım Şekli : Solo

• Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) : 266

• Stok 30 adet

Altus AL 6103L 6 Kg Çamaşır Makinesi

• AB Yeni Enerji Sınıfı: E

• Derinlik (cm): 44

• Enerji Tüketimi (kWh/yıl): 152

• Genişlik (cm): 60

• Maksimum Devir Hızı: 1000

• Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı: B

• Sıkma Verimi Enerji Sınıfı: C

• Yıllık Enerji Tüketimi (kWh): 152 kWh

• Yükseklik (cm) : 84

• Stok 30 adet

Wiami FX-8 Akıllı Robot Süpürge Beyaz/Siyah

• Ortalama Güç: 28 W

• Emme Gücü: 2400 Pa

• Toz Tankı Kapasitesi: 500 ml

• Su Tankı Kapasitesi: 300 ml

• Filtre Tipi: HEPA

• Uzaktan Kumanda

• Şarj Olma Süresi: 4.5 saat

• Pil Kapasitesi: 14.4V, 2600 mAh Lityum pil

• Ses Gücü Seviyesi: Çalıştığı moda göre 62-68 dB

• Tırmanma Özelliği: 15° - 20mm

• Stok beyaz 300 adet, siyah 100 adet

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