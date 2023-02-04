ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel indirimlerini gören yerinde duramadı! Broşürü gören olduğu heyecandan zıp zıp zıplayacak!
ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
Broşürü gören olduğu heyecandan zıp zıp zıplayacak! ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel indirimlerini gören yerinde duramadı! Milyonlarca kişi kendi evine yakın ŞOK şubesine yarın sabah uğrayarak indirimli ürünlerden tek tek faydalanacak. Bu doğrultuda ürünlerin detayını sizlerle paylaşıyoruz.
ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel indirimlerini gören yerinde duramadı. Broşürü gören olduğu heyecandan zıp zıp zıplayacak. ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel kataloğu detaylı ürün listesi vatandaşlara duyuruldu. Ürün fırsatlarını değerlendirmek isteyenler yarın sabah itibariyle market önünde sıraya geçecek. Bu nedenle meraklıları için ürünleri sizinle paylaşıyoruz.
ŞOK 4 ŞUBAT 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar
• 2 adet 1:64 ölçekli Hot Wheels Metal araba ve bir adet dev tekerlek şasi içerir.
Samsung DW60M5062FS 6 Programlı Bulaşık Makinesi
• AB Yeni Enerji Sınıfı: F
• Genişlik (cm): 59.8
• Derinlik (cm): 60
• Yükseklik (cm): 84.5
• Su Tüketimi: 12 lt
• Ekonomik Program Süresi: 195 Dakika
• Kapasite: 14 Kişilik
• Kullanım Şekli : Solo
• Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) : 266
• Stok 30 adet
Altus AL 6103L 6 Kg Çamaşır Makinesi
• AB Yeni Enerji Sınıfı: E
• Derinlik (cm): 44
• Enerji Tüketimi (kWh/yıl): 152
• Genişlik (cm): 60
• Maksimum Devir Hızı: 1000
• Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı: B
• Sıkma Verimi Enerji Sınıfı: C
• Yıllık Enerji Tüketimi (kWh): 152 kWh
• Yükseklik (cm) : 84
• Stok 30 adet
Wiami FX-8 Akıllı Robot Süpürge Beyaz/Siyah
• Ortalama Güç: 28 W
• Emme Gücü: 2400 Pa
• Toz Tankı Kapasitesi: 500 ml
• Su Tankı Kapasitesi: 300 ml
• Filtre Tipi: HEPA
• Uzaktan Kumanda
• Şarj Olma Süresi: 4.5 saat
• Pil Kapasitesi: 14.4V, 2600 mAh Lityum pil
• Ses Gücü Seviyesi: Çalıştığı moda göre 62-68 dB
• Tırmanma Özelliği: 15° - 20mm
• Stok beyaz 300 adet, siyah 100 adet
haber24.com özel haber