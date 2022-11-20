Mide bulandıran itiraf! Esra Ezmeci bile şoke oldu! Kocası ilişkiden sonra bakın ne yapıyor? Böylesi çok fazla

Artık sosyal medyada sıradan vatandaş da hastaların yazdıklarına rastlamaktadır. Yalnızca hastalar değil, hasta yakınları da bazen farklı eğilimlerden rahatsızlık duymaktadırlar. Yakınlarının bu eğilimleri ile ilgili tanınmış psikolog Esra Ezmeci ’ye de danışmak için yazmaktadırlar. Bu ilginç durumlardan biri geçen haftalarda yazılan bir yazıda görüldü. Eşinden söz eden bir kadın, cinsel ilişki sonrası çok görülmeyen bir davranış biçimini yazarak ünlü psikolog Esra Ezmeci ’den fikir almak istedi.

Eşinin İlişki Sonrası Hareketi Hayret Verici!

Sosyal medya üzerinden sorununu paylaşarak çözüm arayan bir kadın eşi ile ilgili bir davranış biçimini anlattı. Anlatılana göre erkek cinsellik sonrası eşine para vermek istiyordu. Normal aile içi ilişkilerde rastlanmayan bu durum hayret ile karşılandı.

İnsan ilişkilerinde ve cinsel yaşamda iki tarafı da rahatsız etmeyen eylem ve hareketlerin doğal karşılanması isteniyor. Yalnız denildiği gibi bu hareketten iki tarafında zarar görmemesi, üçüncü bir kişiye de zarar vermemesi gerekiyor. Aynı zamanda iki eşin de rızası olmalı.

Yaşanan örnekte iki taraf da zarar görmemektedir. Belki eşinden para alan kadın kendini aşağılanmış hissedebilir. Ancak sadece bir fantezi olarak para verme işleminin gerçekleştiriliyor olması, aşağılama anlamında yapılmadığının göstergesidir.

Esra Ezmeci’nin İlginç Yaklaşımı

Bir kadının eşi ile yaşadıkları ile ilgili yazdıklarına Esra Ezmeci’nin yorumu beklenmedik bir şekilde oldu. Herkes bu yorumu çok ilginç buldu. Birçok kişi de büyük şaşkınlık yaşadı. Bu konuda Esra Ezmeci’nin yorumları da dikkatleri çekti.

Eşler arasında birbirinden çok farklı şeyler yaşanabildiğini söyleyen psikolog bunların sadece fantezi olduğunu söyledi. Kafasında yarattığı fantezileri gerçekleştirilmesinin kimseye zarar vermediği durumda doğal karşılanması gerektiğinin de ilerisine geçmektedir.

Esra Ezmeci eşinin ilişki sonrası vermek istediği paralar ile birikim yapın önerisi oldukça ilgi çekmiştir. Bu ilginç yaklaşımına birçok kişi artık bu kadarı da olmaz derken birçok kişiyi de gülümsetmiştir.

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