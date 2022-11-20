PTT ihtiyaç kredisi başvurusu başladı! 40 bin TL başvuru yapan alacak!

PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda ve bankalarda herhangi bir sorunu olmaması durumunda kredi puanı düşük olsa bile onay alabileceğini söylemek istiyoruz. PTT ile birlikte aktif bank'ın yapmış olduğu bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi almaları durumunda uygun faiz oranları ile birlikte kredilerine hemen aynı gün içinde kullanabilir. PTT 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada daha önce de yapmış olduğu gibi Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere Kredi imkanı sağlayarak ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

PTT üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi durumunda Aktif Bank üzerinden kimlik numarası üzerinden bir sorgulama gerçekleştirilecek ve gerçekleştirilecek olan bu sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağınızı görebileceksiniz.

PTT üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan bu Kredi başvurusunda 80.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabileceksiniz. PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların bankalardan icralık ve avukatlık bir durumu olması durumunda kredi onayı alamayacağının altını çizmek istiyoruz.

Sadece sms ile değil isteyen vatandaşlar Kredi işlemlerini yapmak istiyorlarsa PTT şubelerine giderek de kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvuru gerçekleştirebilir.