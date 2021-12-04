Michigan'daki Okul Saldırganının Ebeveynleri Detroit'te Tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri polisi, Michigan, Detroit'in kuzeyinde dört lise öğrencisini öldürmekle suçlanan bir gencin ebeveynlerini tutukladı.

Yetkililer, Cuma günü Oakland County savcılarının her bir ebeveyni kampüste toplu silahlı saldırıyla bağlantılı olarak dört kez kasıtsız adam öldürmekle suçlamasının ardından James ve Jennifer Crumpley'i aramaya başladı.

Savcılar, Crumbley'lerin silahı oğulları için Noel hediyesi olarak aldıklarını ve ardından böyle bir katliamın habercisi olabilecek uyarı işaretlerini görmezden geldiklerini söyledi. Detroit polisi Cumartesi günü erken saatlerde çifti gözaltına aldıklarını söyledi.

Detroit polis sözcüsü Rudy Harper, polisin ikisini "konut gibi görünen" bir yerde bulduğunu söyledi.

Ebeveynlerin teslim olup olmadığı sorulduğunda Harper, "Onları tutukladık" dedi ve yakalandıklarında kaçmaya çalıştıklarını ekledi.

Detroit Polis Şefi James White, çiftin tutuklandıkları binaya girmediklerini, ancak birileri tarafından içeri girdiklerini ve onlara yardım eden kişinin de suçlanabileceğini söyledi.

'Koşamazlar'

Çiftin 15 yaşındaki oğlu Ethan Crumbley kefaletsiz tutuluyor ve Salı günü yaklaşık 60 km (40 mil) kuzeydeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılının en ölümcül ABD okul saldırısını gerçekleştirme şüphesiyle bir yetişkin olarak suçlanıyor. Detroit'li.

Oakland İlçe Müsteşarı Mike McCabe'e göre, Crumbley'nin ebeveynlerinin Cuma öğleden sonra bir duruşmaya gelmeleri bekleniyordu, ancak avukatlarından gelen çağrılara cevap vermeyi bıraktı ve Şerif'in kaçak yakalama ekibi tarafından bir insan avına yol açtı.

Onlar ortaya çıkmadıktan sonra, ABD Polis Teşkilatı davayı üstlendiğini ve aramaya Oakland İlçesi yetkililerine katıldığını söyledi.

Oakland County Şerif Michael Bouchard Cuma günü yaptığı açıklamada, "Avukatlarından kaçma ve onları görmezden gelme eylemi kesinlikle suçlamalara ağırlık katıyor" dedi. Bu trajedideki rollerinden kaçamazlar” dedi.

Buna rağmen, ebeveynlerin avukatları Cuma günü, mahkemeye geri dönmeyi düşündüklerini belirten bir bildiri yayınladı. Avukatlar Shannon Smith ve Mariell Lehman, “Kolluk kuvvetlerinden kaçmıyorlar” dedi.

'Suçlu'

Savcılar, vurulmadan dört gün önce Ethan Crumbley'nin babasına James Crumbley'nin 9 mm'lik bir tabanca satın aldığı bir silah dükkanına kadar eşlik ettiğini söyledi.

Ethan Crumpley, silahın fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı ve “Bugün yeni güzelliğime kavuştum” yazdı. Oakland İlçe Savcısı Karen McDonald, ertesi gün annesinin ikisinin “yeni Noel hediyesini test ettiğini” yazdığını söyledi. McDonald, ebeveynlerin harekete geçmediğini söylediği diğer bazı uyarı işaretlerini ayrıntılı olarak açıkladı.

21 Kasım'da bir öğretmen, Ethan Crumbley'i telefonunda mühimmat ararken buldu. Annesi daha sonra ona "LOL, sana kızgın değilim. Yakalanmamayı öğrenmelisin."

Vurulmanın sabahı bir öğretmen, Ethan Crumbley'nin "Her yerde kan", "Hayatım işe yaramaz" ve "Düşünceler durmayacak" kelimelerinin yanında bir tabanca, kurşun ve kanayan bir figür tasvir eden çizimlerini keşfetti. - bana yardım et."

McDonald, okul yetkililerinin Crumbley'leri çağırdığını ve oğullarını 48 saat içinde danışmanlığa almaları talimatını verdiğini söyledi. Ebeveynler onu okuldan eve götürme fikrine “direndiler” ve sırt çantasını aramadılar ya da ona silahı sormadılar, dedi.