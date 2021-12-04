Erdoğan, Volatil Türk Lirasının Yakında İstikrar Kazanmasını Umduğunu Söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liradaki büyük düşüşün ardından yüksek faiz oranlarına karşı duruşunu yinelerken, oynak döviz ve enflasyon oranlarının kısa sürede istikrara kavuşmasını umduğunu söyledi.

Türk Lirası, Erdoğan'ın istediği, ancak ekonomistlerin ve muhalif politikacıların kısmen yükselen enflasyon nedeniyle pervasız olduğunu söylediği agresif faiz indirimlerinin yol açtığı bir satışta geçen ay yaklaşık yüzde 30 düştü.

Erdoğan, Siirt'te yaptığı konuşmada, "İnşallah fiyatlardaki ve döviz kurlarındaki tüm dalgalanmaları çok uzun bir süre içinde istikrara kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Tayyip Erdoğan dün düşük faiz dedi, bugün düşük faiz dedi ve yarın düşük faiz diyecek" dedi. "Bundan asla taviz vermeyeceğim çünkü faiz oranları zengini daha da zengin, fakiri daha da fakir yapan bir hastalıktır."

Para birimi Salı günü dolar karşısında gün içi en düşük seviye olan 14'e dokundu ve Cuma günü 13.7485 ile rekor bir kapanış kaydetti. Değerinin yüzde 45'ini kaybettikten sonra bu yıl gelişen piyasalarda açık ara en kötü performans gösteren para birimi oldu.

Enflasyon geçen ay yüzde 21,3 ile üç yılın en yüksek seviyesine sıçradı ve Türkiye'nin reel oranlarını derinden negatif bırakarak, kaçan yatırımcılar ve servetlerini korumak için sert para birimlerine akın eden Türk tasarruf sahipleri için kırmızı bir bayrak bıraktı.

Muhalefetin erken seçim ve politika değişikliği çağrılarına rağmen Erdoğan son haftalarda ihracatı, krediyi, istihdamı ve ekonomik büyümeyi artırmak için faiz indirimlerine ihtiyaç olduğunu tekrarladı.

Başkanın baskısı altında, merkez bankası politika faizini 400 baz puan indirerek yüzde 15'e indirdi ve bu ay politikayı tekrar gevşetmesi bekleniyor.

“Düşük faizli üretici ve işverenlerin her zaman yanında olacağız. Erdoğan, "İşçileri enflasyona karşı koruyan önlemleri uygulamaya başlıyoruz" dedi.

Spesifik olmayan yabancı aktörlerin yanı sıra gereğinden fazla mal stoklayan "açgözlü" işletmelerin bazı keskin fiyat artışlarından kısmen sorumlu olduğunu söyledi.

Kalabalığın Erdoğan'ı istifaya çağırdığı güneydeki Mersin kentindeki ayrı bir etkinlikte, ana muhalefetteki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni hükümetin çiftçiler ve küçük işletmeler tarafından tutulan kredilerin tüm faizlerini affedeceğini söyledi. 2023'ün ortalarından önce yapılması planlanan seçimler için "İstifa etmesine gerek yok, zaten onu göndereceğiz" dedi.