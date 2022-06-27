10000 20000 40000 TL TC Kimlik Numarasını Yazanlara Kredi Olarak Geri Dönecek: Son 5 Gün.

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 5 gün içinde verilecek olan kredi kampanyası duyurusu başlatıldı. 10000 20000 40000 TL Pazartesi ve cuma arasında başvuru yapacak olan kişilere verilmektedir. Sadece özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyada, kişilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulamalar yapılacak ve banka kredi puanı 1400 üzerinde olan kişilere hemen onay verilecektir. 18 yaş üzerinde olan vatandaşların katılabilecekleri bu kampanyalarda, kredi olmakta, uygun olan kişiler istedikleri paketi seçerek kredi imkanından faydalanabiliyor. Dilerseniz sizlere kampanya başlatan ve kolay bir şekilde onay veren bankaların kredi başvuru aşamaları ve şartları hakkında bilgiler verelim.

Akbank

Özel bankalar arasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin en çok tercih etmiş olduğu Akbank, kendi banka müşterilerine 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Akbank müşterisi olan vatandaşlar hemen kendi hesapları ve kullanmış oldukları bankamatik kartı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasını cep telefonuna veya tabletine indirerek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız tüm kredi başvurularında, mesai saatleri dışında olsa bile krediye onay alırsanız, hesabınıza ödeme alabilecek ve acil durumlarda kredi kullanmış olacaksınız. Akbank ayrıca, 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak gönderen vatandaşlara da ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, Akbank, sizlere bu konuda en kolay işlem yapacak bankaların başında geliyor.

TEB

40000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara, TEB Bankası üzerinden kredi imkanı sağlanacaktır. Teb Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için onay vermektedir. TEB Bankası, 44 66 numarasına, TC kimlik numarasına göndererek kredi kullanacak olan kişilere hem en sonuç vermektedir.

Fibabanka

Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar fibabanka şubelerine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir, kredi kullanabilirler. En düşük faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişiler banka müşterisi olması durumunda fibabanka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Tc Kimlik Numaranızı 34 22 numarasına göndererek de fibabanka üzerinden kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır.