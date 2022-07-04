Metaverse Dünyasında Mağaza Kuran Perakendeciler

Pekala, şimdi bu mantra, bazılarının internetin geleceği olarak selamladığı sanal evrende de geçerli gibi görünüyor, sözde metaverse.

Henüz emekleme aşamasında olan bu, avatar olarak bilinen kendimizin çizgi film benzeri 3B temsillerinin etrafta dolaşabildiği ve başkalarıyla konuşup etkileşime girebildiği sürükleyici, çevrimiçi alandır.

Buna genellikle bilgisayarınıza bağlı bir dizi sanal gerçeklik (VR) gözlüğü takarak erişirsiniz.

Eskiden Facebook olarak bilinen şirket, metaverse'in internetin geleceği olduğuna o kadar inanıyor ki, geçen yıl adını Meta olarak değiştirdi. Meta ve patronu Mark Zuckerberg, sonunda çoğumuzun metaverse'de çalışacağını, oynayacağını ve alışveriş yapacağını düşünüyor. Ya da en azından avatarlarımız olacak.

Birçok insan için tüm bunlar hayali gibi görünse de, giderek artan sayıda şirket, orada mağaza kurabilmek için meta veri deposunda yer satın alıyor. Bu firmalar arasında Adidas, Burberry, Gucci, Tommy Hilfiger, Nike, Samsung, Louis Vuitton ve hatta HSBC ve JP Morgan bankaları yer alıyor.

Ancak bu tür işletmeler için soru, hangi yeri seçtikleridir? Şu anda, The Sandbox, Decentraland, Voxels ve Somnium Space ve Meta'nın kendi Horizon Worlds'ü dahil olmak üzere en popülerleri olan metaverse içinde yaklaşık 50 kadar farklı dünya sağlayıcısı var.

Perakendeciler ve diğer yatırımcılar, avatarlarımızdan en fazla ziyareti alarak, bunlardan hangisinin metaverse'de baskın güç haline geleceği konusunda kumar oynamak zorunda kalıyor. Ve başka hangi dünyalar karanlıkta kaybolabilir.

Ayrıca, kazanan ekosistemler içinde firmalar en popüler alanların ne olacağını seçmeye çalışmalıdır.

Kanadalı girişimci Andrew Kiguel, Decentraland üzerine bahse giriyor. Geçen yıl Decentraland'ın moda perakendeciliğine ayrılmış alanında bir miktar alan satın almak için 2.4 milyon dolar (2 milyon sterlin) değerinde kripto para (meta veri tabanında bir satın alma yapmak için bir kripto kullanmanız gerekiyor) harcadı.

Kripto para yatırım sitesi Tokens.com'un patronu olan Bay Kiguel, şimdiden bir defile düzenlediğini ve mekanını moda firmalarına kiralamayı planladığını söyledi.

Bu tür perakendeciler için fikir, avatarınızın bir metaverse giyim mağazasına girip gerçek dünyada size gönderilecek ürünleri satın alabilmesidir. Veya alternatif olarak, avatarınıza yeni bir bilgisayarlı giysi parçası da uygulayabilirsiniz.

Bay Kiguel, Decentraland'ı desteklerken, tüm metaverse dünyalarının başarılı olmayacağı konusunda uyarıyor. "Bana sosyal medyanın ilk günlerini hatırlatıyor. Sosyal medyaya benzer şekilde... meta veri deposu alanı bazı büyük kazananlara ve başarılı olan birçok niş meta veriye sahip olacak" diyor.