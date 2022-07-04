Ukrayna Silahları: Dünya Hangi Askeri Teçhizatı Veriyor?

Cumhurbaşkanı Volodomyr Zelensky, bu haftaki NATO toplantısında şunları söyledi: "Rus topçu avantajını kırmamız gerekiyor. Çok daha modern sistemlere ihtiyacımız var."

Ukrayna, Rusya'yı yenmek için ihtiyaç duyduğu silahları almazsa, NATO liderlerinin Moskova ile gelecekteki bir savaşla karşı karşıya kalacağını söyledi.

30'dan fazla ülke tarafından Ukrayna'ya büyük miktarda askeri teçhizat verildi, ancak ağır silahların gelmesi yavaş oldu ve bazı bölgelerde Ukrayna birlikleri ağır bir şekilde silahsız kaldı.

En çok hangi ülkeler veriyor?

Harcama açısından ABD, diğer herhangi bir ülkeden çok daha fazlasını sağlamayı taahhüt etmiştir.

İngiltere ve Polonya, ikinci ve üçüncü en büyük miktarları harcamayı taahhüt etti.

Beyaz Saray, harcama taahhütleri yerine halihazırda harcanan para açısından ABD'nin Başkan Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana Ukrayna'ya 6,3 milyar dolar (5,2 milyar sterlin) güvenlik yardımı sağladığını söyledi.

İngiltere , savaşın başlamasından bu yana boru hattında 1,2 milyar dolar (1 milyar sterlin ) ile 1,6 milyar dolar (1,3 milyar sterlin) sağladığını söylüyor.

Başkan Zelensky daha fazla fon talep etti ve Ukrayna için aylık savunma maliyetinin yaklaşık 5 milyar dolar (4,1 milyar sterlin) olduğunu söyledi.

Anahtar sistemler nelerdir?

Askeri uzmanlar, savaş alanında başarının çok çeşitli silahların yanı sıra eğitim, yedek parça ve diğer desteği gerektirdiğini söylüyor.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'e göre, "Hiçbir silah sistemi gümüş bir kurşun değildir".

Bununla birlikte, şu ana kadar çatışmada birkaç silah sisteminin kilit rol oynadığına inanılıyor.

Uzun menzilli roketler

Ülkenin doğusundaki Ukrayna mevzileri yoğun Rus bombardımanı altındayken, analistler Ukrayna'nın kilit mevkilerde tutunmak için daha iyi topçu ve mühimmat tedarikine şiddetle ihtiyacı olduğunu söylüyorlar.

Şimdiye kadar ABD, İngiltere ve Almanya'dan 10 adet uzun menzilli çoklu roketatarın ya Ukrayna'ya teslim edildiği ya da yolda olduğu düşünülüyor.

Ukrayna, Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söylüyor.

ABD sistemleri, M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi veya Himars'tır.

En önemlisi, Himarların ve diğer birçok sistemin menzili, kullanılan mühimmatlara göre değişir ve batılı donörler en uzun menzilli mühimmatı sağlamamıştır.

Şu anda Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmat, sisteme Rus tarafındaki Smerch sistemiyle karşılaştırılabilir olan yaklaşık 43,5 mil (70km) menzil sağlıyor.

Ancak Himars, eşdeğer Rus sistemlerinden çok daha doğru.

Obüsler

Avustralya, Kanada ve ABD de Ukrayna'ya 100'den fazla M777 obüs ve 300.000 mermi 155 mm mühimmat gönderdi.

M777'nin menzili, Rusya'nın Giatsint-B obüsüne benzer ve Rusya'nın D-30 çekili silahından çok daha uzun.

Ukrayna'nın kendi Varşova Paktı tasarımlı topçusu 152 mm'lik mermiler kullanıyor.

Ancak stokların azalmasıyla Ukrayna, NATO tarafından yapılandırılan 155 mm mühimmatına geçiyor.

Ukrayna'nın mühimmat tedarikini yeniden yönlendirmek karmaşık ve zor ve raporlar, Ukrayna kuvvetlerinin bazı bölgelerde ciddi bir sıkıntı yaşadığını gösteriyor.