Mesut Özil Futbol Kariyeri Bitiyor Mu? İddiaların Ardı Arkası Kesilmedi!

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil, Fenerbahçe takımından ani bir şekilde ayrılma kararı alan eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırmış olduğu Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Ünlü futbolcu Mesut Özil transfer olduğu ilk günden bu zamana kadar sadece 10 dakika boyunca Süper Lig'de Başakşehir forması gerek adından söz ettirmiş ve bu haber ile spor gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Yıldız oyuncu Mesut Özil'in kadroda olması önümüzdeki hafta beklenmiyor ve dahası ayrılık iddiaları hakkında çeşitli yorumlar yapılıyor.

Yıldız oyuncu Mesut Özil Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den büyük beklentiler ile bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Daha sonra ünlü futbolcu Mesut Özil kendisinden beklenenin çok altında bir performans sergilemiş ve İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılarak adından söz ettirmişti. 33 yaşındaki oyuncunun futbol kariyeri hakkında ilginç gelişmeler yaşanırken Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da kadro dışı kararını devam ettirmesi sonrasında Fenerbahçe'deki futbol kariyerini ani bir şekilde sonlandırarak Medipol Başakşehir yolunu tutmuştu.

Mesut Özil flaş bir şekilde Başakşehir'e geldiği günden bu zamana kadar sadece 10 dakika olmak üzere Süper Lig'de yalnızca bir defa oynamış ve kariyer hayatının beklediği gibi ilerlemediğini gözler önüne sermişti. Mesut Özil, Emre Belözoğlu tarafından alınan karar sonucunda Süper Lig'de son defa maça çıkılan Beşiktaş karşılaşmasında kadroya dahil edilmemiş ve daha sonra henüz hazır olmadığı ve hastalıktan çıktığı gerekçesiyle kadro dışına alındığı açıklanmıştı.

Temmuz ayının son günlerinde Emre Belözoğlu önemli bir açıklamada bulunmuş ve Mesut Özil hakkında dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Mesut Özil'in maça çıkmak için hazır hale gelebilmesi adına 20-25 güne ihtiyacı olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, yıldız futbolcu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirmişti.