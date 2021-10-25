İclal Aydın Hakkında Şok Edici İddia!

Başarılı yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş isimli romanının televizyon dizisine uyarlanacağı hakkında haberler yapılmıştı. Ünlü yazarın romanı satış rekorları kırmış ve okuyucu kitlesinden tam puan almıştı. Peki Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak? Yapım için hazırlıkların devam ettiği bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın da dizide rol alacağı ifade edildi de oyuncunun hangi role hayat vereceği merak konusu oldu.

2018 yılında yayınlanan Üç Kız Kardeş isimli kitap İclal Aydın'ın en sevilen kitapları arasında yer alıyor. Derya, Dönüş ve Türkan ismindeki üç kız kardeş kitapta anlatılıyor ve ana konu Ayvalık'ta geçiyor. Şimdi dizi haline getirilmek için hazırlıkları sürdürülen kitap yayınlandığı zaman da büyük bir ilgi ile karşılanmıştı.

Projenin Kanal D ekranlarında yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı ve Süreç Film imzası taşıyacağı açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Peki Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları kimdir? Emre kavuk tarafından yönetmenliği yapılacak olan dizinin senaryo yazarlığı ise Betül Yağsağan ve Erkan Birgören tarafından gerçekleşecek.

Konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren gazeteci Birsen Altuntaş, Derya, Dönüş ve Türkan ismindeki üç kız kardeşin yaşlarının değiştirildiği bilgisini paylaştı. Söz konusu kızların yaşlarının küçültülmesi ardından anne rolüne ise ünlü oyuncu İclal Aydın'ın hayat vereceği konuşuldu. Dizi için oyuncu arayışları devam ediyor ve dizi çekimlerine Kasım ayında başlanacağı tahmin ediliyor.

1995 senesinde Bir Demet Tiyatro ile dizilerde rol almaya başlayan tecrübeli isim İclal Aydın rol aldığı projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir Demet Tiyatro sonrasında 1998 senesinde çekilen Sıcak Saatler dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Melek karakterine hayat vermişti. Yeni dizi ile ekranlara geri dönecek olan ünlü isim İclal Aydın merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.