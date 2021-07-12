Merve Özbey’den Aile Paylaşımı

Başarılı isim Merve Özbey sosyal medya hesabından eşi Kenan Koçak ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile beraber çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Objektif karşısına geçen Merve Özbey ve ailesi Instagram'da yayınladıkları fotoğraf ile çok sayıda beğeni aldı ve sevenlerini mutlu etti. “Aile her şeydir” şeklinde ifadeler kullanan ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

2020 senesinin Şubat ayında sevgilisi Kenan Koçak ile dünya evine giren ünlü popçu Merve Özbey, Şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm’ü kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı kızı ile paylaşımlarına devam etti ve takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı. Çiçeği burnunda anne ünlü popçu Merve Özbey paylaştığı kare ile hayranlarını mutlu etti.

32 yaşındaki başarılı sanatçı önceki gün evinde çekilmiş olduğu 5 aylık kızı Elif Özüm ve eşi ile beraber objektif karşısına geçip poz verdi. Çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı gönderisine “Aile her şeydir” notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Instagram hesabından paylaşılan gönderi şarkıcının takipçilerinden yaklaşık olarak 79 binden fazla beğeni alırken Merve Özbey ile kızının benzerliği de dikkat çeken bir gelişme oldu.

Geçtiğimiz haftalarda 32 yaşındaki şarkıcı, kızı ile fotoğrafını paylaşmış ve altına duygusal bir mesaj yazmıştı. 40 gününü doldurduğu kızı ile objektif karşısına geçen ve çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan sanatçı, Allah'ın isteyen herkese evlat nasip etmesini dilediğini söylemişti. Kızı Elif Özüm için “Melek yavrum benim” şeklinde ifadeler kullanan başarılı şarkıcı takipçilerinden de dua istemişti. Kızına hamile olduğu sırada yine sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü popçu bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu “Gel bakalım güzel kızım. Dünyaya, vatanına, ailene güzellikler ve hayırlar getir.” şeklinde açıklama yazısı yazarak duyurmuştu.