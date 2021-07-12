Gülben Ergen'den Gülşen’e Transparan Desteği

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Alaçatı'da bir mekanda hayranları ile bir araya gelen ve geceye damgasını vuran transparan tercihi de adından söz ettiren meslektaşı başarılı şarkıcı Gülşen’e destekte bulundu. Ünlü isim Gülben Ergen sahnenin show yeri olduğunu belirtirken dünyanın bütün yıldızlarının sahneleri ve sesleri ile olduğu kadar kostümleri ile de konuşulduğunu ifade etti. Başarılı şarkıcı Gülşen'in giymiş oldu cesur ve herkese yakışması zor olan kostümün bestelerinin ve sesinin önüne geçemeyeceğini ifade eden Ergen, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Konuşmasını “Yürü be Gülşen” şeklinde ifadeler kullanarak tamamlayan sanatçı arkadaşına destek verdi.

45 yaşındaki ünlü isim Gülşen pandemi sebebiyle vermiş olduğu uzun bir ara sonrasında Çeşme'de hayranları ile bir araya gelip şarkılar söyledi. Alaçatı'da sahne alan ünlü isim Gülşen'e yakın dostu Edis de eşlik etti ve ikili beraber bestelerini söyledi.

Gülşen sevenlerini besteleri ile mutlu ederken tercih etmiş olduğu kıyafeti ile de adından söz ettirdi. Başarılı popçu Gülşen Alaçatı'da sahne aldığı yerde transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü isim fotoğraflarını sosyal medya hesabından “çok özlemiş, çok özlenmişim” açıklamasını yazarak paylaşırken sevilen şarkıcıya çok sayıda beğeni de geldi. Gülşen'in tarzı sosyal medyada çok konuşma konuları arasına girdi ve hatta tartışma konusu oldu. 45 yaşındaki sanatçının kıyafetini beğenenler ve destek verenlerin yanı sıra abartılı bulanlar da vardı.

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanlara bir cevap olarak Gülben Ergen de Twitter hesabından bir gönderi yayınladı ve düşüncelerini ifade etti. Sahnenin show yeri olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, “Yürü be Gülşen” ifadelerini kullanarak tamamlamış olduğu gönderisinde şarkıcıya övgüler yağdırdı.