Kanunsuz Topraklar’dan Bomba Gibi Başlangıç!

Dizi hayranları ile FOX TV ekranlarında buluşmak için hazırlıklarını sürdüren Kanunsuz Topraklar dizisi Çarşamba rekabete katılımı gösterecek. Birinci bölümünü 29 Eylül Çarşamba akşamında yayına getirecek olan dizi, oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlıyor.

Yeni sezonda Fox TV'nin planları arasında bulunan 11 dizeden en çok dikkat çeken olan Kanunsuz Topraklar dizisi ile ilgili büyük beklentiler bulunmakta. Uğur Güneş ile Esra Bilgiç gibi iki başarılı oyuncunun başrolde yer aldığı dizinin senaryosu da oldukça dikkat çekici.

Yeni dizi olan Kanunsuz Topraklar, Zonguldak'ta bulunan kömür madenlerinde meydana gelen kaza ve maden işçilerini ölüme terk eden bir patrona karşı verilmekte olan mücadeleyi seyirci karşısına çıkarmakta. Bunun yanı sıra bir aşk öyküsü de dizide yer alıyor. Madenci yiğit Davut ile Malik Bey'in kızı Gülfem arasına yaşanacak olan aşk ilgi çekici olacak. Seyirci kitlesini oldukça etkileyecek olan aşk hikayesi, hak arama ve güçlünün yanında mazlumun dik durma mücadelesini de gözler önüne serecek.

1939 senesine seyircileri götürecek olan yapım için uzun süredir hazırlık aşamaları gerçekleşiyordu. Çekimlere 3 ay önce başlanıldığı bilgisini ulaşılmış ve detaylar merak konusu olmuştu.

Çok etkili bir başlangıç yapacak olan Kanunsuz Topraklar Fox TV ekranlarında ilk bölümünü yayınlayacak. Yayınlanan tanıtım videosunda da dizinin ilk bölümü hakkında ipuçlarına ulaşıldı ve gelişmeler merak edildi.

Murat Daltaban, Necip Memili, Kaan Taşaner, Eylül Su Sapan, Doğaç Yıldız, Hazar Motan, Serdem Paçal, Ali Er Kazan ve Ezgi Çelik gibi önemli isimler de Kanunsuz Topraklar’ın oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Heyecan içerisinde beklenen ve fragmanları çok beğenilen yeni dizi Kuruluş Osman ve Sadakatsiz’e rakip olarak gelecek. Sosyal medyada da Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in birbirlerine çok yakışacağı şeklinde yorumlar yapılmakta.