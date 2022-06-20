Merve Dizdar Mucize Doktor Dizisinde de Rol Almış!

Başarılı oyuncu Merve Dizdar, son dönemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü isim Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinin 1. sezonunun sonlarına doğru Damla isimli karaktere hayat vererek projenin senaryosuna katılım göstermişti. Mucize Doktor’un yayınlandığı dönemde popüler olması sebebiyle oyuncu kadrosu da bu durumdan fayda sağlamıştı. Ünlü isimler ve Dizdar daha sonra Özge Özler ile beraber 1. sezonun sonunda oyuncu kadrosundan gönderilen isimler arasında bulunmuş ve bu durumu basından öğrendiğini ifade etmişti. Dizinin 2. sezonu için düşünülmeyen oyuncu, o dönemde kendisine Masumlar Apartmanı dizisinden gelen teklifi kabul etti ve Gülben olarak izleyici kitlesinin hafızasına kazındı.

Oyuncunun ani bir şekilde Mucize Doktor dizisinden gönderilmesi ilk başta Merve Dizdar için büyük bir kayıp gibi görülüyordu. Fakat daha sonra bunun ünlü oyuncu için çok daha iyi bir kapıyı açtığı ortaya çıktı. Masumlar Apartmanı dizisi toplamda 2 sezon sürdü ve Türkiye'de en etkili yapımlardan biri olarak gösterildi. Dizi, 2. sezon sonunda yayınlanan 71. bölümü ile beraber seyirci kitlesine devam etti ve ekranların aranan yüzü haline geldi.

Masumlar Apartmanı dizisinde yer alarak çok etkili bir performansa imza atan ünlü oyuncu Merve Dizdar, Alice Müzikali ile sahnelerde de başarıyla performans sergiledi ve daha sonra Erşan Kuneri dizisinde rol alarak Netflix'in yıldızı oldu. Mucize Doktor dizisinden gönderilen Merve Dizdar daha sonra büyük başarılar elde ederek sürecin kendisi için olumlu anlamda çalıştığını tecrübe etti. Mucize Doktor dizisinin senaristleri oyuncuyu ikinci sezon için düşünmüş olsaydı Merve Dizdar, Gülben rolünü Masumlar Apartmanı’nda elde edemeyecek ve pek çok başarıyı da göremeyecekti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Merve Dizdar, çok güzel bir sene geçirdiğini ve geçen senesinin de bu şekilde geçtiğini ifade etti. Şimdi ise biraz dinleneceğini ifade eden ünlü isim daha sonra yine bir sürü güzel şeylerin olacağını anlattı.