Söz Dizisinin Ateş’i ve Ceren'i Yeni Proje Hazırlığında!

Toplamda 3 sezon süren ve 2017 ile 2019 seneleri arasında ekranlarda yer alan Söz İsimli asker dizisi büyük başarılar elde etmişti. Seyirci grubunun aklına ve yüreğine kazınan ve güçlü bir proje olan Söz, dünya çapında da büyük başarılar elde etmişti. Dizide performans sergileyen oyuncuların büyük bir popülerlik kazanmasına da sebep olan dizi, yeni bölümleri ile merak içerisinde takip ediliyordu.

Dizinin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Nihat Altınkaya, Aybüke Pusat, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Görkem Sevindik, Burak Sevinç, Doğukan Polat, Deniz Baysal, Mehmet Özgür, Serhat Kılıç ve Meriç Aral gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Dizi her ne kadar final yaparak yayın hayatını sonlandırsa da milyonlarca seyirci Söz dizisini hala çok sevdiklerini belirtiyor.

Eren Vurdem Söz dizisinde Ateş isimli karaktere hayat vererek büyük bir çıkışa imza atmış ve sergilediği performans ile beğeni toplamıştı. Söz dizisinin final yapması sonrasında birbiri ardına teklifler almaya devam eden ünlü oyuncu Eren Vurdem daha sonra başarısının meyvelerini de toplamaya başladı. Oyuncu 1988 senesinde Konya'da hayata gözlerini açmıştı. Söz dizisi ünlü oyuncu için önemli bir yerde bulunurken ünlü ismin Söz dizisinden önce farklı yapımlarda da rol alması dikkat çeken bir gelişme oldu.

Ünlü oyuncu Burcu Binici ise yine söz dizisinde Ceren isimli karaktere hayat vermiş ve seyirci kitlesinin hafızasına kazınmıştı. Her ne kadar hikayede konu koyunca olarak yer alsa da ünlü oyuncu dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyordu. Ceren karakterinin Söz dizisinde hikayesinin kısa olması Burcu Binici’nin dizide dikkat çekmesini engelleyememişti.

Dizinin final yapmasından sonra Burcu Binici ile Eren Vurdem ikilisi yeni bir proje için kolları sıvadı. Burcu Binici ile Eren Vurdem'in yeni dizisi hakkında detaylar merak ediliyor.