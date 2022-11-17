Merve Boluğur ile Mert Aydın Evliliği Neden Bitti, Çift Neden 40 Gün Sonra Ayrılıyor?

Magazin gündemine bomba gibi düşen ve özellikle Twitter gündemini sallayan gelişme ünlü oyuncu Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın ayrılık kararı alması oldu. Yaklaşık 40 gün önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren güzel oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarda bu evliliğin ömür boyu süreceğini belirtmişti. ancak Merve Boluğur ile Mert Aydın çiftinden kötü haber geldi ve evliliğin 40 gün sonra bittiği öğrenildi. 2 Ekim tarihinde nikah masasına oturarak düğün pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan ünlü oyuncu Merve Boluğur ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne sermiş ve takipçilerinin dikkatini çekmişti. Gelinliği ile de çok beğenilen Merve Boluğur güzelliğini ön plana çıkarmış ve eşi Mert Aydın ile fotoğraflar paylaşmıştı.

Evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilen ünlü oyuncu Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti 2 Ekim tarihinde nikah masasına oturması sonrasında üzücü haber ile magazin gündeminde yer aldı. Merve Boluğur'a sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir takipçisi “Ders çıkardığın olay ne?” şeklinde bir soru sordu. Bu soru sonrasında ünlü oyuncu Merve Boluğur manidar bir cevap vererek adından söz ettirdi. Diğer taraftan ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda da alyansını çıkarması dedikoduları alevlendiren bir gelişme olarak yorumlandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir açıklama da bulunan ünlü oyuncu Merve Boluğur çıkan dedikodular hakkında merak edilenleri yanıtladı. Öncelikle takipçisinin sorduğu soruya manidar bir yanıt veren ve alyansını çıkarması ile dedikoduları alevlendiren güzel oyuncu Merve Boluğur boşanacakları yönünde çıkan haberleri doğruladı. Yaklaşık olarak iki gündür 40 gün süren evliliği ile konuşulan ünlü isim, eşi Mert Aydın'a mutluluklar dilediğini belirtti. Mert Aydın'ın Merve Boluğur ile yaşadığı evi terk ettiği iddia edildi ve Mert Aydın'ın Merve Boluğur'a boşanma davası açtığı öne sürüldü. Sizler için haberimizin devamında Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma davasının tarihini yazdık. Peki Merve Boluğur ile Mert Aydın ne zaman boşanacak, boşanma tarihi nedir?

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliği 2 sene süren ünlü oyuncu Merve Boluğur 2 Ekim Pazar akşamında DJ Mert Aydın ile dünyaevine girerek 2. evliliğini yapmıştı. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşmiş ve Merve Boluğur ile Mert Aydın bu evlilik ile sosyal medyanın gündeminde yer almıştı.

İlişkilerinin başından beri el ele göz göze fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu Merve Boluğur evlenmeden önce Mert Aydın'a kocam şeklinde hitap ediyordu. Eşini ne kadar çok sevdiği belli olan Merve Boluğur ilişkilerinin başlamasından kısa süre sonra evlilik kararı almış ve bu evliliğin ömür boyu süreceğini belirtmişti. Ancak çiftten üzücü haber geldi ve 40 gün süren evliliğin biteceği öğrenildi.