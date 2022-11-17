1 gün içinde başvuran emeklilere Yapı Kredi'den karşılıksız 8.000 TL nakit ödeme yapılıyor

Yapı Kredi'den karşılıksız 8.000 TL nakit ödeme yapılıyor. 1 gün içinde başvuran emeklilere... Emeklilerin maaşlarına göre bu fiyatlar belirleniyor. Eğer emeklilerin aylık geliri 1.500 TL civarındaysa 4.850 TL promosyon alıyorlar. 1.500 TL’den yüksek 2.500 TL’den düşük maaşı olan emekliler ise 6.000 TL promosyon alıyorlar.

2.500 TL üzerinde maaş alanlar ise 7.000 TL üzerinde promosyon alabilirler. Hala banka seçmemiş emekliler bu imkanları değerlendirebilirler. Bu değerlendirmede en kazançlı olacağınız bankayı seçebilirsiniz.

Hizmetler Sürüyor

Promosyon dağıtımının yanında emeklilerin kendilerini seçmesi için bankalar farklı hizmetler de sunuyorlar. Eğer emekliler 2 otomatik ödeme talimatını da bankaya getirilerse bunun karşılığında da 100 TL ek ödül alabiliyorlar.

Yine bankadan ilk defa kredi kartı alan emekliler 500 TL harcama yaptıktan sonra 150 TL promosyon daha almaya hak kazanıyorlar. Emeklilerin online ya da ATM’ler üzerinden yaptığı havalelerden ücret alınmıyor.

Emeklilerin bankalarda ki hesaplarına 6 ay boyunca oldukça yüksek faiz oranları uygulanabiliyor. Yine bankanın anlaşmalı olduğu firmalardan da emekliler alışveriş yapınca indirim alabiliyorlar.

Bunlar haricinde emeklilere birçok farklı hizmette sunuluyor. Maaşları düşük olan emeklilere bu fırsatların sunulması onlar için biraz da olsun nefes olacağı düşünülüyor.

haber24.com özel haber

