Mert Fırat’tan Tiyatro Gösterileri

Ünlü oyuncu Mert Fırat tiyatroda almış olduğu görevleri dasdas gösteri sanatları merkezinde halen devam etmekte olduğunu takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu tiyatro merkezinde bazı gösterileri hazırladığını bazılarında ise başrol oyununu alarak oynadığını dile getirdi ve son dönemlerde dizi yerine tiyatro gösterileri ile ilgilendiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Mert Fırat’ın eşi de İdil Fırat’ın tiyatro konusunda ona yardımcı olduğunu ve tiyatro projelerinin halen devam ettiğini anlatarak en son olarak 2001 yılında televizyon ekranlarında kefaret isimli proje ile boy göstermişti. Bundan önceki projeleri ise aşk 101 ve ilginç bazı olaylar isimli dijital platformda yayınlanan projelerde oynayan ünlü oyuncu tekrardan televizyon ekrandaki dizi setlerine ne zaman döneceği ise merak konusu olmuştu.

Dizi Setlerinden Tiyatroya Uzanan Yolculuk

Ünlü ve başarılı oyuncu tiyatro alanında dasdas sahnelerinde yapacağı gösterileri takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Ünlü oyuncu bir yandan da önümüzdeki sezon projeleri için çalışmaya devam ediyor. Son zamanlarda tiyatro sahnelerinde boy gösteren ünlü oyuncu tiyatrodaki heyecanın hiç bitmediğinden bahsetti. Tiyatro sahnelerindeki oyunlara son zamanlarda ilginin çok fazla arttığını takipçilerine anlatmaya çalıştı.

Ünlü oyuncu televizyon ekrandaki dizi setlerinde yetişmiş olan oyuncuların da tiyatro sahnelerinde boy göstermesinin çok farklı olduğunu ve kariyerinde bir basamak daha ekleyebileceklerini anlattı. Son dönemlerde televizyon ekranlarında birçok dizinin olduğunu ancak tiyatrodaki bu özel durumu yaşamak isteyen izleyicilerin de bir hayli arttığını ifade etti.

Tiyatroya olan ilginin arttığını ve bu durumun daha da artmasını temenni ettiğini ifade etti. Daha önce televizyon dizilerinde meşhur olmuş ünlü isimlerin de tiyatro sahnelerine çıkması tiyatroyu tanıtım amacı içerisinde çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Oyuncunun hayranları da tiyatro anlamında ünlü oyuncuyu takip ediyor ve basında daha çok tiyatro haberi çıkınca da bu duruma sevindiğini beyan ediyor.